El acuerdo entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que implica una inversión de 356 millones de euros en el entorno de Doñana y la retirada del proyecto de ley de reordenación de regadíos, ha generado controversia en el ámbito político andaluz.

Desde el PSOE andaluz, se atribuye al secretario general del partido, Juan Espadas, un papel fundamental en la consecución de este acuerdo. La vicesecretaria general del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha afirmado que Espadas ha mantenido conversaciones tanto públicas como privadas con el Gobierno central y la Junta de Andalucía para facilitar el diálogo y ha destacado su perseverancia en este asunto.

Sin embargo, el Partido Popular no parece convencido de la influencia de Espadas en el acuerdo y sostiene que el líder del PSOE andaluz no mencionó nada sobre este asunto en su reunión reciente con Juanma Moreno. El portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha expresado su escepticismo sobre la durabilidad del acuerdo y ha dejado claro que el proyecto de ley de regadíos de Doñana aún está sobre la mesa y podría ser llevado a votación si el acuerdo no se materializa en cuatro semanas. Por su parte, Vox ha criticado la retirada de la norma de regadíos y acusado al Gobierno andaluz de dar cabida a la izquierda y al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Desde la izquierda, se ha celebrado la suspensión de la tramitación de la norma, aunque también se han expresado críticas hacia el Gobierno andaluz por haberla presentado inicialmente. Tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía han declarado que estarán vigilantes para asegurarse de que se cumple el acuerdo y que la norma sobre los regadíos en Doñana no se vuelva a tramitar.

Este acuerdo, que implica una inversión significativa en la protección de Doñana, sigue siendo objeto de debate político en Andalucía, y su implementación y durabilidad serán seguidas de cerca por todas las partes involucradas.