Manu Sánchez anunció este lunes a través de sus redes sociales que había finalizado su tratamiento de quimioterapia. El humorista, quien contara hace dos meses que padecía cáncer testicular, ha afirmado que «la gran noticia está cada vez más cerca», a pesar de que está siendo un «camino duro».

El pasado 24 de junio Manu Sánchez reapareció en la televisión andaluza asegurando que pronto tendría «buenas noticias». «A mí las cuentas me salen. Este mes de abril me han quitado un testículo, pero he tenido a una niña. O sea, no he perdido un huevo, he ganado dos ovarios. Así que tengo dos ovarios más que antes, las cuentas me salen», contaba a la reportera Marta González en la presentación de la programación de verano de Canal Sur.

Algo más de un mes tras la última aparición, el humorista ha anunciado que «termina una etapa» y «llega un nuevo comienzo». «Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis», agradecía. «Campana y no se acabó», escribía Sánchez en un tweet acompañado de un vídeo en el que hacía sonar una campana, celebrando la finalización de su tratamiento.