El humorista sevillano Manu Sánchez sigue peleando contra el cáncer que anunció que padecía el pasado 30 de mayo. En unas declaraciones al programa de Canal Sur, Andalucía Directo, afirmó que «vamos a tener buenas noticias prontito», refiriéndose a su enfermedad. El cómico continúa recibiendo quimioterapia y confesó que el pasado mes de abril fue intervenido para que le quitaran un testículo.

«A mí las cuentas me salen. Este mes de abril me han quitado un testículo, pero he tenido a una niña, o sea no he perdido un huevo, he ganado dos ovarios. Así que tengo dos ovarios más que antes, las cuentas me salen», contaba a la reportera Marta González en la presentación de la programación de verano de Canal Sur.

«No os podéis imaginar lo feliz que estoy de estar hoy aquí en mi casa, con mi gente, presentando programación, y con normalidad, pudiendo enseñaros que todo va bien, que pasito a pasito todo va siguiendo su camino y que vamos a tener buenas noticias prontito», confesaba con emoción el humorista.

«Canal Sur está lleno de vida, de buen rollo, de ganas de hacer cosas, de hacernos pasar un verano a lo grande, y es que Canal Sur se parece a Andalucía, y Andalucía a Canal Sur; y los que andamos por aquí un poquito cogemos de esta energía»., proseguía Manu Sánchez.

El presentador hizo gala de su buen aspecto aseverando que está «echándole huevos» y que «hasta mi amigo Pepa Da Rosa me ha vuelto a decir: ¡ahí está Manu echándole huevos, aunque tenga uno menos!»