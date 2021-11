Andalucía no presentará «grandes cambios» en sus medidas covid de cara a las reuniones de los comités territoriales de Salud de este miércoles. El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha mostrado optimista de cara a las reuniones de los comités territoriales que se producirán este miércoles.

Así, el propio Bendodo señalaba que, a pesar de que son los propios comités quienes deciden las posibles medidas a tomar, ha manifestado que desde el Gobierno andaluz no esperan «grandes cambios» en la situación actual de Andalucía. La vacunación hace que la tasa de incidencia acumulada ya no sea el indicador principal que tener en cuenta, ya que la presión asistencial apenas ha variado desde que comenzara el alza en los contagios hace ya casi un mes.

«La sexta ola en contagios se está aumentando», pero en la ocupación hospitalaria «no hay pico», expresó el portavoz de la Junta mientras enseñaba un gráfico de la ocupación hospitalaria. «La previsión que tenemos como Gobierno es que, como la contención de la evolución de la sexta ola es correcta debido a la alta cifra de vacunación esperemos que no se tengan que producir grandes cambios en las decisiones tomadas por los comités territoriales» este miércoles.

La presión hospitalaria apenas ha variado, con un aumento prácticamente imperceptible desde que comenzara la escalada de los contagios hace ya casi un mes. En Andalucía, 280 personas se encuentran ingresadas en algún centro hospitalario a causa del coronavirus, produciéndose un aumento de 25 personas con respecto a la pasada jornada.

Publicado originalmente en En Andaluz

En cuanto a los ingresos en UCI, no varían las personas que precisan cuidados intensivos, con 57 ingresados en total. En Andalucía, el 8% de los no vacunados de covid-19 se encuentra ingresado en UCI, tal y como apuntó el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, por lo que las vacunas son el principal responsable de que en esta sexta ola se hable tan solo de contagios y no de presión asistencial.

Andalucía podría mantener así las medidas covid aprobadas en el mes de septiembre y no sufrir cambios por el buen desarrollo de la pandemia en los hospitales andaluces.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...