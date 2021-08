A tan solo una semana del inicio del curso escolar 2021/2022 en Andalucía, uno de los factores a tener en cuenta es el porcentaje de vacunación de docentes de centros públicos andaluces. Según anuncia la Junta de Andalucía, se incorporarán 7000 profesionales más al sistema, con protocolos covid actualizados, grupos escolares de convivencia, entradas y salidas escalonadas y uso obligatorio de mascarillas a partir de los seis años, según ha informado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en la reunión del Consejo de Gobierno, y tras los acuerdos adoptados en la reciente Conferencia Sectorial de Educación.

Con la vacunación avanzando de forma firme en Andalucía y el conjunto de la nación, se hace importante conocer el porcentaje de vacunación entre los docentes públicos de Andalucía. Según informaba el propio Javier Imbroda en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el 94,2% de docentes en Andalucía ha recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19. Esa porcentaje asciende al 96,4% cuando hablamos de docentes que han recibido al menos una dosis de la vacuna.

Esta cifra no se acerca al 100%, a pesar de que los profesores entraban dentro de los grupos prioritarios de vacunación, aunque el consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, daba los motivos por los que, según la Junta de Andalucía, esta cifra no es superior. «Algunos docentes ha pasado el virus y todavía no pueden vacunarse y otros son jóvenes y lo harán próximamente».

Organización del curso

Respecto a la organización del curso, y según reflejan las Instrucciones de la Consejería enviadas a los centros el pasado 13 de julio y el documento de medidas de Salud de 29 de junio, al inicio del curso, y para favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud, los centros docentes podrán «flexibilizar el horario lectivo» con una duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto día lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual.

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar «medidas de flexibilización horaria» que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia escolar.

El documento subraya, dentro de las medidas organizativas, la necesidad de mantener los «grupos de convivencia escolar», clave para la limitación del número de contactos y también para facilitar la información relevante en caso de sospecha o confirmación de un caso positivo.

En los casos en los que los centros escolaricen en un mismo nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar, serán agrupados en el mismo nivel y grupo de convivencia escolar y, en su caso, en el mismo aula, y en función de las posibilidades organizativas de los centros. El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en caso de contagio a los contactos de forma más precisa. El aula que utilice el grupo de convivencia y los espacios de recreo, el uso de los aseos o de zonas comunes deberán estar claramente delimitados.

Respecto al uso de la mascarilla, será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, exceptuando los menores de seis años. Para los alumnos de entre tres y seis años se recomienda el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia.

El número de docentes que interviene en un grupo de convivencia escolar deberá ser el menor posible, atendiendo a las enseñanzas y etapas concretas. Para ello, se buscarán modelos en los que se tengan en cuenta las distintas atribuciones o habilitaciones del profesorado concreto de cada centro educativo, para el desarrollo de los distintos ámbitos, áreas, asignaturas, materias o módulos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...