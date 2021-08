El Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa (CIS de Sevilla), ha registrado un brote de covid-19 con 13 internos contagiados de los 139 que residen habitualmente, según denuncian desde la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) . Según apuntan desde TAMPM, durante la mañana de este martes se realizaban pruebas a los reclusos ante la sospecha, luego corroborada, de un brote masivo en el Centro de Inserción Social, siendo aislados del resto de sus compañeros.

En ese momento se encontraban presentes 89 internos y durante la mañana habían salido casi 50 a realizar diferentes actividades (trabajo, cuidados familiares, cursos…). Sin embargo, sólo se han podido llevar a cabo unos 30 pruebas al no disponer el Centro de más test, sin que se tenga previsto, al menos en el día de hoy ninguno más, por lo que es muy probable que el número de contagiados sea mayor.

La Asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) solicita que se tomen medidas «con la máxima urgencia», pues está en grave riesgo la salud tanto del resto de internos como del personal del Centro. Pruebas PCR a todos los reclusos a los que no se las han hecho todavía y posibilidad por supuesto dentro de la legalidad vigente, de la concesión de permisos a los internos que aún estén sanos y aquéllos que se encuentran fuera del CIS en estos momentos para que no se vean expuestos a la posibilidad de un contagio.

Fuentes de la Consejería de Salud no han podido confirmar por el momento a Sevilla Actualidad la existencia de este brote, a la espera de obtener los resultados de las pruebas que se realicen.

