El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha optado por abstenerse en la votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), conocida como ‘Ley del suelo’.

Desde Vox alegan que el Proyecto de Ley «no cumple con la seguridad jurídica mínima exigida para el Grupo Parlamentario Vox, al no resolverse la dependencia de la legislación sectorial».

Hernández también ha detallado que el Proyecto de Ley «no resuelve el problema de la complejidad administrativa en la tramitación de los instrumentos de planeamiento» ni «acaba con el efecto cascada existente con la nulidad sobrevenida».

Se trata de la segunda muestra de ruptura por parte de Vox con el Gobierno de Andalucía, tras el no apoyo a la Ley de Salud Pública que permitiría confinar municipios con altas tasas de incidencia.

Adelanto electoral

El propio Gavira aseguraba el pasado lunes que habrá elecciones andaluzas este otoño. Así, se mostraba convencido en una entrevista a esRadio de que «habrá elecciones en Andalucía en otoño. Quiero y lo creo». El portavoz hizo hincapié en que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía «gracias a los votos de Vox» y afirmaba que este adelantará las elecciones.

Además, Gavira acusaba al Partido Popular de no cumplir con su acuerdo de investidura. Debido a esto, la formación verde ha decidido dejar de apoyar el Gobierno del PP, no solo por no cumplir algunos puntos del acuerdo de investidura, sino por acoger a trece menores migrantes de Ceuta. El asunto de los menores es solo «la punta del iceberg», declaraba. «Pretenden que solamente sean cumplidos por una parte y los acuerdos están para cumplirlos por ambas partes».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...