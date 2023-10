Las fuertes rachas de viento que se vivieron este martes en Alcalá provocaron la caída de un pino de grandes dimensiones encima de un coche en la calle Pino Flandes de la localidad. Según testigos presenciales, que estaban en el lugar en el momento del incidente, el árbol estuvo a punto de caer «encima de un padre y sus tres hijos».

Caída de un pino de grandes dimensiones encima de un coche en Alcalá. LVA

Los hechos tuvieron lugar la pasada noche del martes en Alcalá. El aviso amarillo por viento y lluvia había estado vigente durante toda la jornada, donde fuertes rachas de viento y lluvia azotaron la ciudad. Sin embargo, la caída de este pino se produjo pasadas las 18:00 horas, cuando la AEMET ya había desactivado el aviso. El pino no soportó el azote de las inclemencias meteorológicas y terminó cayendo encima de un coche. Tal y como se puede apreciar en los vídeos, el árbol fue arrancado de raíz del suelo. Los Bomberos tuvieron que desbrozar el pino para poder actuar y liberar el coche que había sido atrapado por las ramas.

Los vecinos aseguran estar hartos de esta situación, que está «llegando a un grado imposible de soportar». «Gracias a Dios no ha sucedido una desgracia, pero están cruzando el límite. Somos pocos y no tenemos gran relevancia, por eso se ríen de nuestras reivindicaciones y no nos escuchan», aseguran. La caída de este pino encima de un coche en Alcalá ha sido la gota que ha colmado el vaso de unos vecinos que sienten «vergüenza de tener una barriada así, con esta dejadez y abandono».