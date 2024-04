El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que «diez minutos no compensa» la inversión y tiempo que se emplearían en construir el Ave para unir las ciudades de Huelva y Sevilla. Por el contrario, ha optado por una red «ex novo de ancho internacional» frente a la Alta Velocidad «convencional».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este martes de «gravísimo error histórico» que el Ministerio de Transportes «destierre» un proyecto que es «estratégico para Andalucía y España» y que, además, «tiene viabilidad».

En este sentido, Moreno ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma «peor comunicada de oriente a este, la única región de toda España que no tiene conexión ferroviaria con Portugal», y por tanto es «estratégico y muy importante», y por eso, ha remarcado, «se introdujo también como una de las grandes peticiones, dentro de la Eurorregión de Andalucía-Alentejo-Algarve, la conexión Sevilla-Huelva-Portugal».

«Es muy importante, muy estratégico, no solamente para Andalucía, sino también para España, y por tanto, me parece de una enorme miopía política desterrar un proyecto ferroviario que tiene viabilidad y que, además, pueda aportar no solamente dinamismo económico a la provincia de Huelva, sino una conexión muy necesaria entre nuestro país vecino Portugal y España por el sur», ha señalado.