Todos los años, en la Feria de Sevilla, mueren caballos. Por no ir muy lejos, en 2022 falleció uno y en 2023 fueron tres. Esta edición, que acaba de empezar, ya hay que lamentar otra pérdida, una yegua que falleció por culpa de un ataque al corazón. Las causas primeras se desconocen, aunque todo apunta a las altas temperaturas del fin de semana, que superaron los 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología, ya ha publicado su previsión para la semana, y no parece que los grados vayan a descender, entonces, ¿debemos esperar más noticias como esta?

El Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla ha emitido un comunicado para aclarar la situación de los caballos en la Feria de Sevilla. Carlos Caballos, vicepresidente del colegio lo explica: «Por lo general están muy acostumbrados a este tipo de entornos, aunque depende de la doma previa del animal. Una vez en el recinto ferial, se suelen «achantar», es decir, se mimetizan con el ambiente y el estrés se reduce. Si bien es verdad que son muchas horas, su trabajo físico no es tan fuerte. Por ejemplo, los caballos de enganche pasan más tiempo parados».

En la información, alude a las altas temperaturas propias de la fecha y señala que «el 99% de los caballos que van a la Feria son del sur, por lo que el calor no les pilla por sorpresa. Lo fundamental es que estén hidratados. Además, hay que prestar atención a si el animal presenta jadeos y sudoración excesiva, ya que estos son síntomas de agotamiento, por lo que habría que tomar las medidas oportunas».

De estas palabras se concluye que con un buen cuidado, los caballos no deberían tener mayor problema, es decir, que el motivo de las muertes no es la poca capacidad del equino para aguantar esta situación sino una mala atención del cuidador al no estar atento a las señales de alarma.

Por su parte, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha denunciado este lunes mediante en una nota de prensa la muerte del caballo y asegura que al menos otro se desplomó durante la primera jornada de la feria, necesitando atención veterinaria, cuidados y descanso urgente.

PACMA ha anunciado, también, que presentará una denuncia en el Ayuntamiento de Sevilla y al Seprona de la Guardia Civil para que se lleve a cabo una investigación que aclare las razones de la muerte de este animal. «No podemos permitir que esto siga pasando», ha afirmado Clara Márquez. coordinadora provincial de PACMA en Sevilla. «El Ayuntamiento de Sevilla debe tomar medidas para evitar que cada año mueran más y más caballos durante la feria», ha solicitado.

Lo cierto es que cada año hay que lamentar una nueva muerte. ¿Qué hacer para que no vuelva a ocurrir? La solución, teniendo en cuenta la postura de las dos asociaciones, parece obvia: más medidas de control que aseguren que los propietarios de los caballos atienden sus necesidades al pie de la letra y multas más elevadas a quienes no lo hagan.