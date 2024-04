Expertos en Neurología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ponen de manifiesto la complejidad de la enfermedad del Parkinson y subrayan la importancia de abordar esta enfermedad desde un enfoque integral y multidisciplinar. Este mensaje se lanza a propósito del Día Mundial del Parkinson que se celebra el próximo 11 de abril y con idea de concienciar sobre este trastorno neurodegenerativo que en España suma 10.000 nuevos casos al año. Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia, solo por detrás del Alzhéimer, la cual se ha duplicado en los últimos 25 años debido, en gran parte, al envejecimiento de la población.

A pesar de la visión rígida que se tiene del Parkinson, se trata de un trastorno diverso y complejo que afecta a múltiples sistemas y no siempre afecta de la misma manera a los pacientes. De hecho, el temblor, uno de los síntomas más asociados a esta enfermedad solo se da en 6 de cada 10 pacientes. Por ello, Juan Manuel Oropesa, neurólogo y coordinador de la Unidad de Parkinson avanzado del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, apunta a la importancia de detectar los diversos síntomas de este trastorno, que pueden ser tanto motores (temblor, rigidez de extremidades, lentitud en las acciones, problemas en la marcha…) como no motores (problemas en el sueño, problemas de olfato, estreñimiento, problemas urinarios, alteraciones cognitivas y conductuales, etc.).

Otro ejemplo remarcable de su complejidad, como señala la Sociedad Española de Neurología, es que hasta en un 40% de los casos la primera manifestación de esta enfermedad es la depresión, aspecto por el cual se pueden producir errores diagnósticos. “Los síntomas se expresan en cada paciente de forma heterogénea, de manera que no todos los pacientes que sufren la enfermedad tienen que presentar los mismos síntomas, ni con la misma intensidad”, apunta el doctor Oropesa.

En cuanto a las causa, hay factores que están directamente implicados en el desarrollo de esta enfermedad, tales como el envejecimiento, los genes de riesgo o fenómenos inflamatorios. “En este sentido, sabemos, además, que existe una falta de dopamina en un área cerebral concreta y conocemos las proteínas anormales que se acumulan excesivamente en el cerebro de los enfermos, como la proteína alfa-sinucleína principalmente, pero desconocemos el proceso y si en todos los sujetos se desarrolla de la misma manera”, añade el doctor Oropesa. Además, el factor genético, que también predispone al desarrollo de esta enfermedad, solo supone entre un 5-10% de los casos. “Es por ello por lo que, actualmente, se considere el Párkinson como una enfermedad ambiental/adquirida en sujetos genéticamente predispuestos”, concreta.

El doctor Oropesa recomienda acudir a consulta a toda persona que debute con temblor de extremidades (especialmente con temblor de una extremidad en reposo), torpeza o rigidez de manos sin o con dolor de hombro, inicie marcha arrastrando los pies o sufra episodio de aceleración de las piernas mientras camina y, en definitiva, ante la aparición de síntomas motores anormales en el sujeto.

En relación con el tratamiento, existen fármacos para incrementar la cantidad de dopamina en el cerebro que mejoran notablemente los síntomas al disminuir el impacto de la discapacidad entre los afectados. El desarrollo de la tecnología también ha mejorado el aspecto terapéutico de la enfermedad de Párkinson, como los dispositivos de infusión continua para la administración de los medicamentos o el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas. Además, el doctor Oropesa resalta que, una vez desarrollada la enfermedad, los sujetos que llevan una vida sana, especialmente una dieta equilibrada y la realización de ejercicio regular aeróbico, pueden ralentizar el impacto de los síntomas de esta enfermedad.

La Unidad de Párkinson avanzado del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón es una de las unidades funcionales del servicio de Neurología que trabajan por resolver casos complejos desde un enfoque integral, multidisciplinar (con la colaboración de médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos y otros profesionales) y personalizado. Esta unidad está especializada en el manejo de los pacientes con Párkinson avanzado y otros trastornos del movimiento con procesos hiperquinéticos (distonía, tics, corea, temblores, etc) de difícil diagnóstico y que tienen complicaciones para responder favorablemente a otros tratamientos de su enfermedad.

“Tener una unidad especializada garantiza un mejor manejo de pacientes con enfermedad de Párkinson que por evolución o complejidad requieran un tratamiento más específico o el desarrollo de técnicas más complejas para su uso en la consulta de neurología general de una forma integral y multidisciplinar, la cual se refuerza con el uso de la última tecnología y la implicación médica por la investigación”, concluye Juan Manuel Oropesa.