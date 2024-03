El profesor de matemáticas Juanma Díaz que hizo viral su lucha contra el cáncer ha fallecido. Su familia ha anunciado su muerte a través de las redes sociales. En las últimas semanas había empeorado su estado de salud . El sevillano mostró su día a día conviviendo con la enfermedad bajo el lema #Yomecuro.

Díaz, licenciado en Matemáticas y profesor de Secundaria de Matemáticas con destino definitivo en el IES Chaves Nogales de Sevilla, quiso despedirse de todos los que le han acompañado en este duro camino: «Aquí estoy. Os hablo desde el tercer anillo. Ya he llegado… y estoy rodeado de toda mi gente, a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Estoy muy feliz. Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha. Muy feliz de todo lo reivindicado, reído, cantado, escrito, disfrutado y vivido. No he podido curarme, no. Pero no he perdido. Solo he ganado. Y a todos los #yomecuro… ¡no os rindáis! No os neguéis a vivir, porque la vida es muy jodida, pero muy bonita a su vez. Y cuando haya días buenos, disfrutadlos».

El apoyo de Juanma Díaz a la investigación contra el cáncer

El fallecido ha dejado un mensaje contundente de apoyo a la investigación contra el cáncer « ¡Apoyad la investigación! No os olvidéis de seguir en la lucha! Ahora toca el #seguimosJuanmaXti. Un abrazo y un gran beso desde las alturas! Recuérdenme y sonrían! #SomosimparablesSiempre».

El sevillano expresó su deseo de dar continuación tras su muerte a la iniciativa por la que tanto peleó en vida, la referente a la investigación en la lucha contra el cáncer. Hoy jueves a las 15:20 en el tanatorio de la SE-30 de Sevilla tendrá lugar el responso.