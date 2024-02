La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla viene constatando, tras una reunión mantenida en septiembre con la concejal delegada de Consumo, Salud, Cementerio y Protección Animal, Silvia Pozo, la terminación del Expediente de Atención de Zoonosis fuera del horario de trabajo del Zoosanitario de Sevilla , con medios propios.

Este expediente de contratación, «que ya venía prorrogado de otra etapa, contempla intervenciones en el viario público y otros ámbitos, en materia de recepción y captura de animales; entre ellos, aves, equinos, perros y demás incidencias», ha señalado el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román.

El pasado domingo finalizó este expediente, y en este sentido Román ha explicado que «no tenemos ningún servicio nocturno, ni fuera de horario habitual de trabajo de las unidades nuestras de Zoonosis, con medios propios, sin que puedan atender cualquier aviso».

Fuera del horario habitual de trabajo, los comunicados llegan a los teléfonos de emergencias, los cuales a su vez se derivan a la Policía Local, y en algunos casos a Bomberos. «Pero para ello, debe existir un expediente de intervención con un servicio especializado, que tenga medios, instalaciones y la formación correspondiente», ha apuntado.

Esta situación, según ha subrayado el responsable sindical, «pone en riesgo a los usuarios y viandantes de cualquier área de la ciudad» ante la posible fuga de un animal –como puede ser el escape de un perro peligroso– o el cruce de los mismos en carreteras.

Según fuentes del Consistorio hispalense, «se está licitando un nuevo contrato y se está estudiando un plan de productividad para que los propios trabajadores desarrollen mientras se licita».

Expediente «embubado»

Desde CSIF se han trasladado diferentes propuestas al área municipal afectada para la atención con recursos propios –siempre previa autorización de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla– con el fin de atender más allá de la jornada actual, incluyendo tardes y fines de semana. «Pero el Ayuntamiento de Sevilla sigue sin responder; no hemos podido concretar más allá, porque nadie nos aclara en qué punto se ha quedado embudado el expediente».

Los responsables sindicales tienen conocimiento de que, en el mes de septiembre, se traslada desde el propio Zoosanitario municipal las características del expediente a la Jefatura de Servicio del Laboratorio Municipal, responsable de este Zoosanitario. «Parece ser que por la falta de un técnico de administración general o del jefe de servicio, no se ha iniciado la redacción del expediente». A fecha de hoy, la Dirección de Área de Salud «no nos puede especificar en qué situación se encuentra la licitación de un futuro expediente y el servicio está sin dar».

Semana Santa y Feria

Junto a la masiva presencia de visitantes en la ciudad con motivo de las fiestas primaverales, CSIF advierte asimismo de otras situaciones de riesgo, derivadas de la mejora climatológica. «Por ejemplo, se producen unos vectores amplios de presencia de panales de abejas silvestres y no tenemos el citado expediente en marcha».

Delegados sindicales de Policía Local y Bomberos se cuestionan cómo actuar ante posibles situaciones de riesgo. «No tienen ni los medios, ni la formación específica para afrontar estas situaciones». Rafael Román destaca ejemplos como el hecho de tener que trasladar animales «como sea posible, por parte de los cuerpos de seguridad, a lugar sin los medios adecuados para atender a estos animales, como pueden ser las cocheras que utilizamos».

Nueva ley de bienestar animal

La situación potencial colisiona directamente con el nuevo marco normativo que recoge la nueva Ley de Bienestar Animal. Tal como viene reclamando CSIF meses atrás, «en ningún momento ha habido una formación, y ninguna información, respecto de cómo se ha de aplicar en el tratamiento de los servicios municipales, con medios propios, ante eventualidades como las referidas».

Otra de las reivindicaciones mantenidas por CSIF se relacionan con la incidencia biológica y química que se pueden producir, tanto por los tratamientos de desinfección, como de zoonosis. «Se requiere tener un servicio de lavandería, que no existe». «Tampoco existe un protocolo para la utilización de productos relacionados con el tratamiento a los animales, ni una licitación para salida de humos ante la necesidad de incinerar animales que se recogen fallecidos, cuyos cadáveres requieren tratamiento».

Tampoco hay personal suficiente para la atención directa en el Zoosanitario a usuarios y organizaciones, ni para la tramitación interna de partes: «debe haber cuatro personas de atención directa; sólo había una y acababa de llegar una segunda, pero sin formación previa». A ello hay que añadir que la RPT no incluía un veterinario en plantilla y tras su jubilación no hay ninguno adscrito al Zoosanitario municipal.

En suma, «no existen previsiones y a día de hoy no hemos sido citados a ninguna reunión, especialmente de cara a las fiestas primaverales de la ciudad», concluye el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla. «Nuestras propuestas no se vienen atendiendo; vemos una dejadez absoluta y no se atisba ningún cambio».