El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebrado este miércoles ha aprobado la subida en el precio del agua entre un 15 y un 18% para consumos domésticos eficientes y normales, respectivamente. La medida ha salido adelante con el respaldo del PP y la abstención del PSOE. En la sesión plenaria también se acordó ampliar el número de beneficiarios del bono social para incluir a 10.000 familias vulnerables, en comparación con las 8000 previamente beneficiadas.

La justificación de la abstención del PSOE se fundamenta en un «ejercicio de responsabilidad» y solidaridad con los municipios abastecidos por Emasesa, así como en la necesidad de que la empresa afronte inversiones para hacer frente a la sequía.

La concejal socialista Carmen Fuentes señaló que, aunque no están de acuerdo con el aumento del costo del agua, el cambio climático no reconoce límites municipales. El PSOE destacó que su abstención también asegura que la subida del agua no afectará a la tasa de basura, logrando este acuerdo durante las negociaciones para respaldar las primeras ordenanzas fiscales del gobierno de Sanz.

Oposición de Con Podemos-IU y Vox

Con Podemos-Izquierda Unida y Vox se opusieron a la medida. Susana Hornillo, de la confluencia de izquierdas, cuestionó las explicaciones dadas para el aumento, especialmente en un contexto de alza de precios e hipotecas. Por su parte, el concejal de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, lamentó la falta de diálogo con su formación para encontrar alternativas a la subida del recibo del agua.

El Consejo de Administración de Emasesa ya había aprobado en octubre un aumento en las tarifas para los 12 municipios que abastece, argumentando la necesidad de enfrentar la sequía y realizar inversiones. La subida afectará a los consumos domésticos eficientes y normales, así como a los industriales, comerciales y turísticos, con un incremento medio del 28%.