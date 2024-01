La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja entró en vigor este 8 de enero, provocando que los vehículos con determinadas características tengan prohibido el paso. De esta forma, se intenta sensibilizar y animar a la población a usar los coches híbridos y eléctricos, más sostenibles con el medio ambiente y la ciudad.

En esta primera fase, que irá de enero a marzo, se informará a los ciudadanos sobre las penalizaciones que acarreará no cumplir con la normativa. Será a partir de abril cuando los accesos de vehículos sin autorización sean penados. Así, los automóviles y motocicletas más contaminantes no podrán acceder al recinto delimitado de lunes a viernes (laborables) entre las 7:00 y las 19:00 horas. Los fines de semana y los festivos podrán seguir circulando con normalidad todo tipo de medios de transporte.

Para que se cumplan las normas, la Zona de Bajas emisiones estará videovigilada con cámaras. El área controlada se divide en:

: calles en el interior del perímetro de Américo Vespucio desde su intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III, ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta intersección con Américo Vespucio. Quedan excluidos los aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar, así como todas las calles mencionadas anteriormente. Cartuja Sur: calles dentro del perímetro de Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Avenida de Carlos III. Quedan excluidos los aparcamientos de la banda Oeste y sus accesos, así como todas las calles mencionadas anteriormente.

Vehículos que no pueden circular en la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja

Los vehículos que cuenten con la pegatina «0 emisiones», «Eco», «C» o «B», podrán acceder, circular y estacionar en el interior de la ZBE. Todos aquellos automóviles que no dispongan de este distintivo no podrán hacerlo, a no ser que puedan acogerse a algunas de las excepciones, en cuyo caso deberán obtener una autorización de acceso que podrá gestionarse de forma telemática.

Además, aquellos coches que no cumplan con los criterios necesarios pero tengan una plaza de aparcamiento en algún parking privado de la zona, podrá acceder sin restricciones y también mediante autorización.