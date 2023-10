El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en referencia al «uso indiscriminado de las sillitas» en la Semana Santa, ha señalado que «se está estudiando incluir este polémico asunto en una ordenanza». El regidor asegura que la policía «no tiene la potestad clara de levantar a gente o prohibir sillas en determinadas calles».

«Espero que pongamos un poco de coto a este tema. A lo mejor no en toda la ciudad, no en todas partes, pero creo que hay ciertos ‘puntos calientes’ donde bajo ningún concepto puedes encontrarte una fila de sillitas en el suelo, porque puede generar un problema serio si no empezamos a controlarlo», abunda Sanz. «También hay que tener zonas donde personas mayores puedan usar las sillas para una tarde de Semana santa».

En relación con la seguridad, Sanz también afirma que el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, está en contacto con el Consejo de Hermandades para ver en qué aspectos se puede mejorar la carrera oficial en este ámbito, sin desnaturalizar el recorrido. «¿Podría ser más segura? Pues seguramente sí, pero dejaría se ser la carrera oficial y de tener el sentido que tiene actualmente». «Se ha hecho en parte de Sierpes, aligerando sillas». En este sentido, «quizás nuestra acción vaya encaminada a estudiar si podemos darle otro poquito más a la seguridad, pero manteniendo la carrera oficial. Nosotros iremos siempre de la mano del Consejo».