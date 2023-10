El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha expresado su deseo de limitar los aforamientos de calles durante la Semana Santa 2024 con motivo del discurrir de las cofradías al considerar que la medida ha sido «totalmente excesiva». «El vallado de algunas calles fue hasta peligroso. Me he encontrado tapones en determinadas vías por estar totalmente valladas».

Así lo expresa en una entrevista en la publicación Nazarenos en la que aboga por «hacer todo lo posible» por limitar los aforamientos. «Estamos estudiando este asunto. Quizás siga habiendo puntos donde sea necesario, como el Arco del Postigo, pero la cantidad de calles que vimos vacías de público al paso de una cofradía o el vallado excesivo vamos a dejar de verlo».

Uso «indiscriminado» de sillas plegables

El regidor sevillano también se refiere al uso indiscriminado de las sillas desplegables en numerosos puntos del centro histórico, tanto en cruces como en calles estrechas, señalando al respecto que se está estudiando incluir este polémico asunto en una ordenanza, puesto que la Policía «no tiene la potestad clara de levantar a gente o prohibir sillas en determinadas calles».

«Espero que pongamos un poco de coto a este tema. A lo mejor no en toda la ciudad, no en todas partes, pero creo que hay ciertos ‘puntos calientes’ donde bajo ningún concepto puedes encontrarte una fila de sillitas en el suelo, porque puede generar un problema serio si no empezamos a controlarlo», abunda Sanz. «También hay que tener zonas donde personas mayores puedan usar las sillas para una tarde de Semana santa».

En relación con la seguridad, Sanz también afirma que el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, está en contacto con el Consejo de Hermandades para ver en qué aspectos se puede mejorar la carrera oficial en este ámbito, sin desnaturalizar el recorrido. «¿Podría ser más segura? Pues seguramente sí, pero dejaría se ser la carrera oficial y de tener el sentido que tiene actualmente». «Se ha hecho en parte de Sierpes, aligerando sillas». En este sentido, «quizás nuestra acción vaya encaminada a estudiar si podemos darle otro poquito más a la seguridad, pero manteniendo la carrera oficial. Nosotros iremos siempre de la mano del Consejo».

Horario de bares al paso de una cofradía

En la entrevista, Sanz reconoce que «tampoco entiende que un bar tenga que cerrar una hora antes» que la cofradía pase por la zona. «Otra cosa es que se tengan que quitar veladores. Hay que pensar que para muchos barrios, el día grande del año es el día que pasan por su puerta sus hermandades, y eso no podemos negarlo».

«El año pasado y el anterior se vieron imágenes muy complicadas: gente que no tenía dónde ir al baño o tomar un café durante la noche. Aparte del baño, que hacen falta más servicios públicos en las calles todo el año, no tienen ningún sentido cerrar bares», añade. «creo que los incidentes o las ‘carreritas’ hay que atajarlos, pero la culpa ni la hostelería ni el que hace uso de ella tomándose un café o entrando al servicio».

Uso de las sillas

Sanz también garantiza la concesión del Ayuntamiento a las hermandades para el uso y la explotación de las sillas. «Podríamos darle una vuelta a eso, pero no creo que vaya a llegar nadie a recortar eso sabiendo que la ciudad disfruta mucho de la Semana santa y le debe mucho a sus hermandades».

En este sentido, el regidor hispalense asegura que «no hay ningún elemento en la ciudad más vertebrador que una hermandad. Es sobrecogedor la asistencia que hacen hermandades en barrios como Los Pajaritos o las Tres Mil Viviendas todo el año. Llegan donde no lo hace la Administración, porque es imposible. Conocen muchas necesidades en esos barrios», concluye.