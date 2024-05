Los estudiantes acampados en el recinto intramuros de la antigua Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) y de las facultades de Geografía e Historia y de Filología, han defendido este martes que no incluyeron en la votación de su asamblea la ubicación para el campamento a la que la Universidad había ceñido su autorización de la iniciativa, al tratarse de una propuesta no «dialogada» y carecer además de sombra esa zona.

El estudiante Jesús Presa, del comité de comunicación de esta acampada iniciada la tarde y la noche del pasado lunes en la zona exterior de la antigua Fábrica de Tabacos correspondiente al acceso principal de la Puerta de la Fama por la avenida de San Fernando, ha explicado este martes a los medios de comunicación que entre 45 y 60 personas han pernoctado esta última noche en las «20 o 25 tiendas» instaladas en dicho entorno, entre el edificio monumental y el cerramiento del mismo.

No obstante, ha expuesto que los comités de la acampada esperan que «se unan muchas más personas», reclamando en ese sentido la aportación de «alimentos y material de acampada»; así como colaboración para el «bote de resistencia» promovido para recaudar fondos con los que sostener esta «acampada indefinida».

Porque la idea, según ha dicho, es mantener esta acampada y la que protagonizan otros 80 estudiantes en los espacios deportivos aledaños al pabellón 37 del campus de la Pablo de Olavide, hasta que las universidades «rompan» todos sus lazos con cualquier institución israelí que «no condene la masacre y genocidio» del Ejército de Israel en la franja de Gaza, con miles y miles de víctimas civiles; en respuesta a la ofensiva inicial del grupo terrorista Hamas en territorio israelí.

Del mismo modo, según ha precisado, otra reivindicación es que España, cuyo gobierno promueve el reconocimiento de Palestina como estado, «rompa diplomática y financieramente con toda institución israelí que no se posicione activamente contra la masacre».

Este portavoz de los acampados también ha reconocido las «diferencias» suscitadas entre los promotores del campamento y el Rectorado de la Hispalense.

Y es que a la hora de organizar la acampada, la asamblea de estudiantes, promovida por el colectivo PalestinUS con el apoyo de otras entidades como la CGT, sometió a votación dos propuestas concretas, que eran instalarla en el sector del recinto del Rectorado correspondiente a la facultad de Geografía e Historia o hacerlo en la parte donde se ubica el acceso principal de la Puerta de la Fama, en la avenida de San Fernando.

Ello, cuando la Universidad había ceñido su autorización de la acampada a una serie de condiciones, como la instalación de la misma «preferentemente» en la parte de la lonja correspondiente a la avenida del Cid, que linda con las facultades de Geografía e Historia y de Filología» y que estaría dotada con baños y suministros de agua, electricidad y contenedores para los residuos, así como con un control de acceso para limitar la acampada a miembros de la comunidad universitaria; una ubicación que no figuraba entre las propuestas elevadas a votación a la asamblea de estudiantes.

Al respecto, y después de que la Universidad haya criticado dicha situación, avisando de que con la zona finalmente elegida por estos estudiantes la acampada está «afectando a la actividad laboral y académica», este portavoz de la acampada ha asegurado que el Rectorado ciñó la autorización del campamento a la citada ubicación sin «diálogo» con los promotores de esta iniciativa.

Además, ha avisado de que en la zona asignada por la Universidad «sólo hay cemento y piedra, no hay sombra»; asegurando finalmente que durante esta primera noche de acampada, se habría producido un incidente en el que una estudiante habría sido víctima de «una agresión», según ha dicho.