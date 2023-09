En un conmovedor acto que marca el inicio de cada temporada, el consejo de administración, el cuerpo técnico y los jugadores del Real Betis han realizado una ofrenda floral ante los titulares de la Hermandad de la Macarena. El equipo verdiblanco fue recibido por la junta de gobierno de esta histórica hermandad sevillana, encabezada por su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.

En su discurso, Fernández Cabrero elogió al Real Betis de una manera que no pasó desapercibida para nadie en la ciudad ni en la propia hermandad. «El Betis es la primera institución de la ciudad, luego hay otra y luego está la Hermandad de la Macarena», expresó, resaltando así la importancia del club en la comunidad.

Con este gesto, el Hermano Mayor buscó reconocer la gran devoción que la Virgen de la Esperanza tiene en Sevilla y más allá, así como el trabajo social realizado por su Hermandad, que cuenta con más de 17.000 hermanos.

Aclaración por parte de la hermandad

Posteriormente, la Hermandad de la Macarena emitió una nota aclaratoria en la que se mencionaba lo siguiente: «A raíz de las palabras del Hermano Mayor durante la ofrenda floral del Betis, la Hermandad desearía que no se malentendieran ni se le dieran interpretaciones que no están en el ánimo de la Corporación ni de su Junta de Gobierno. El Hermano Mayor se ha referido a la ‘primera institución de la ciudad’ por el número de socios, datos obtenidos en fuentes oficiales y contrastadas, y como elemento retórico para hacer una analogía con el número de hermanos de la Macarena y su representatividad social. Como no puede ser de otra manera, la Hermandad de la Macarena».