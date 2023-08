El alcalde estudia el traslado de la comisaría de la Policía Local de La Macarena al Hogar Virgen de los Reyes. Como ya denunció Sanz, «las instalaciones de la Policía Local del Distrito Macarena, abandonadas por el anterior gobierno socialista, presentan muchas carencias y no se cumplen las mínimas normas de habitabilidad y salubridad en las instalaciones, ya que las dimensiones son insuficientes en relación a la ratio de trabajadores por turno, hay humedades y muchas más deficiencias».

A esto hay que añadir que «las zonas comunes no tienen ventilación ni extracción al exterior, no existe mantenimiento ni limpieza de los aparatos de aire acondicionado, no se revisan los extintores, los vestuarios y baños son insuficientes en relación al número de policías locales, así como las taquillas estrechas, en las que no cabe la ropa de los agentes. Además hay riesgo de incendios en el cableado de ordenadores e impresoras, en la sala de los cuadros eléctricos, usada también como almacén, y sólo hay un único ordenador disponible para todos los policías» ha dicho.

Por otro lado, Sanz ha recodado que «es muy preocupante la situación de desprotección que se observa en el exterior, ya que estas dependencias policiales se encuentran sin cerramiento perimetral de ningún tipo. La comisaría presenta, además, dos puertas de entrada, sin ninguna medida especial de seguridad, como puertas blindadas, de madera reforzada o con cerraduras de seguridad, desde la calle a las citadas dependencias. Por todo ellos se estudia que la comisaria se ubique provisionalmente en las instalaciones del Hogar Virgen de Los Reyes hasta tener una nueva sede».

El alcalde ha habilitado un espacio en el Hogar Virgen de los Reyes para vehículos oficiales y particulares de los policías locales que se encontraban estacionados en la calle «un primer paso para mejorar las condiciones tanto de los agentes como de los propios vecinos ha sido habilitar este espacio para los vehículos oficiales de los policías locales que hasta ahora se encontraban estacionados en la calle».