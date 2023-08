Los estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la US David Jiménez, José Saldaña, Clara Briand y Julio Ojeda han obtenido, respectivamente, un oro, una plata y dos menciones de honor en la 30ª edición del concurso International Mathematics Competition for University Students, celebrado en la American University in Bulgaria (en la ciudad búlgara de Blagoevgrad) del 31 de julio al 6 de agosto.

Este equipo ha conseguido los mejores resultados en las cinco participaciones de la Facultad de Matemáticas en este concurso. Además, por equipos, la Universidad de Sevilla ha quedado en el puesto 32 de 70, siendo el tercer equipo nacional tras el Barcelona Tech y la Universidad Complutense de Madrid. Se da la circunstancia de que Clara y Julio son alumnos de primer curso, por lo que tienen muchas opciones de obtener excelentes resultados durante muchas ediciones más de este y otros concursos.

Desde el año 2019 la Universidad de Sevilla participa en este concurso, consolidando así su presencia en los concursos nacionales e internacionales y concretando el potencial y talento de sus alumnos de la Facultad de Matemáticas. De nuevo, los alumnos han contado con la colaboración del profesor-preparador Antonio Rojas y el apoyo de la Facultad de Matemáticas, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y el Vicerrectorado de Estudiantes.

La competición está organizada por la University College London y reúne a estudiantes universitarios de hasta 23 años. Los problemas pertenecen al ámbito de las ramas clásicas de las matemáticas: Álgebra, Análisis Real y Complejo, Geometría y Combinatoria.