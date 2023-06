(Continuación) Pero es que su primera mujer, Pitias de Aso, está considerada una pionera en biología y embriología, y colaboró en la elaboración de una enciclopedia sobre especímenes de seres vivos que recogieron durante su luna de miel. Es decir que ella trabajó con él con lo que eso implicaba, entonces, ¿a qué viene lo de los dientes? Por último, Aristóteles, de gran influencia en la civilización judeo-cristiana, fue discípulo de Platón que a su vez lo fue de Sócrates y sabido es que estos dos últimos abogaron por la educación de la mujer, algo que por lo visto no ocurrió con él que las consideró inferiores ¿Por qué? ¿Dónde y cuándo se rompió la cadena de pensamiento entre maestros y discípulo?

Una defensa dentaria aristotélica

Quizás en este delicado asunto dentario femenino, quizás insisto, pueda tener cierta defensa tan extraña afirmación, si nos basamos en unos estudios que confirmarían que, en aquella época, la dieta alimenticia de mujeres y hombres era especialmente deficiente en calcio y vitaminas C y D, una carencia que puede ser causa de diferentes enfermedades como el escorbuto, la osteomalacia y la osteoporosis. Unas enfermedades que entre otros indeseados efectos secundarios pueden producir la pérdida de piezas dentales, que se agravaría entre embarazadas y lactantes por motivos obvios. Así que es posible, después de todo, que Aristóteles sí contara los dientes femeninos, los contara bien y viera que había menos que en la boca de los hombres. Pero claro estaban los huecos y alguna idea se haría sobre ellos. Ya, ya. Ya sé que el planteamiento expuesto es débil desde el punto de vista de la ciencia y que pinta, no digo negro, pero sí azul oscuro casi negro, pero qué quiere, además no sé de otro para justificar otra de sus afirmaciones, “Los machos tienen más dientes que las hembras, tanto entre los seres humanos como entre las ovejas, las cabras y los cerdos”. Y para más inri está lo de las costillas.