La Policía Local de Sevilla acudió en la tarde de este martes a la calle Médicos sin Fronteras tras la llamada de algunos ciudadanos que habían presenciado el atropello de una niña de diez años por parte de un conductor que, como pudo confirmarse, se encontraba ebrio.

Concretamente, una vez realizadas las pruebas de alcoholemia pertinentes en este tipo de situaciones, los niveles de alcohol en aire de este ciudadano duplicaban la tasa establecida como límite legal para poder circular.

Así se anunció en la cuenta de Twitter oficial de los servicios de emergencia hispalenses, que aportaron varios detalles sobre este preocupante suceso, incluyendo un vídeo en el que el conductor en cuestión se sometía al test:

🔴18:05 h. Un conductor (51) duplica la tasa de alcoholemia cuando atropella a una niña de 10 años cuando cruzaba un paso de peatones junto a sus padres y su hermana (6), en calle Médicos sin Fronteras #Sevilla.

La menor resultó herida leve.@PoliciaSevilla instruye diligencias… pic.twitter.com/cE9DXm14lx — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) May 30, 2023

La joven víctima del atropello por este conductor ebrio no sufrió heridas graves

La gravedad de la situación empeora con cada detalle que se conoce, y es que no solo el usuario responsable de este atropello se encontraba severamente ebrio, sino que además la menor se encontraba acompañada de su padre y su hermana de seis años en el momento del siniestro.

Para alivio de los familiares de la pequeña, esta solo ha sufrido heridas leves, y el conductor ya no dispone de licencia de conducción tras no haber superado satisfactoriamente el curso de reeducación y sensibilización vial.

No obstante, este tipo de casos recuerdan de la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, ya que quien circula en este estado no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino que también a los demás usuarios de la vía pública.

Por otra parte, han sido muchas las reacciones a esta noticia en la red social mencionada, y muchos ciudadanos coinciden en que esta calle debería disponer de resaltos o badenes que obliguen a los usuarios a moderar su velocidad.