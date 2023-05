Una sevillana no podrá votar el próximo 28M porque ha sido dada por muerta según el censo. María, de 89 años, es la segunda vez que se queda sin votar porque, según el censo nacional, ha fallecido. Así lo ha contado este miércoles en Andalucía Directo, donde dice que su marido llegó con dos cartas censales, la suya y la de su nieto, pero no la de ella.

Cuando su marido le dijo que no había recibido la de ella, lo primero que se le vino a la cabeza fue «ya me han dado otra vez por muerta», dado que en las pasadas elecciones autonómicas tuvo exactamente el mismo problema. En un intento de solucionar el enredo, la respuesta que recibió fue «usted aquí no aparece, está fallecida», a lo que ella responde «¿entonces cómo es que estás hablando conmigo?».

En tono de humor, esta sevillana octogenaria le dijo a la mujer con la que contactó para solucionar el problema «señora, tengo 89 años y estoy para darle a usted sopas con un tenedor», dando a entender la buena salud de la que goza. En la misma línea, María bromea diciendo que muy seguramente tenga que aguantar la tercera vez que la dan por muerta, dado que este mismo año también son las elecciones generales.