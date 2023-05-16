El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicó el pasado 26 de abril las candidaturas completas que han sido aceptadas en Sevilla para las elecciones municipal del 28M. En ellas, encontramos las candidaturas de los partidos más establecidos y otras que pueden resultar más desconocidas.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

  1. BIENVENU POVELE KILADI
  2. LIDIA MEDINA SUAREZ
  3. MANUEL LOPEZ MARTINEZ
  4. MARIA TRINIDAD VILLAR LIÑAN
  5. ANTONIO JESUS PEREZ MORENO
  6. ANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ
  7. RAFAEL VILLAR LIÑAN
  8. MARIA AUXILIADORA CARMONA SAUCEDO
  9. CONSTANTINO RODRIGUEZ MENDEZ
  10. MARGARITA ROSA PARRA PEDREGAL
  11. FERNANDO ALES PORTILLO
  12. MARIA DE LA PAZ GONZALEZ-VALLARINO SOTO
  13. ALEJANDRO GAMIZ GARCIA
  14. NDEYE YATA GAYE NGOM
  15. MIGUEL ANGEL CARBAJO SELLES
  16. BOUTAINA HANINE EL HANAFI
  17. EMILIO FRANCISCO NEPOMUCENO MORENO
  18. MARIA ISABEL SUAREZ MUÑOZ
  19. FRANCISCO DIAZ DE MAYORGA CALDERON
  20. MARIA CECILIA RUIZ FERRON
  21. MANUEL ENRIQUE VAZQUEZ TATAY
  22. BELINDA BARROSO RODRIGUEZ
  23. JOSE JUAN GERADA SANCHEZ
  24. MERCEDES DE LA CINTA RUBIO RAZO
  25. MANUEL JESUS MARTINEZ LOPEZ
  26. REYES RODRIGUEZ VILLAFUERTE
  27. PEDRO MEDINA SUAREZ
  28. MARIA XIN RODRIGUEZ VILLAFUERTE
  29. MIGUEL ANGEL MORAL RIOBOO
  30. BEATRIZ MAGDALENA CABRERA DEL OLMO
  31. RUBEN LEAL GARCIA

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

  1. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ
  2. MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (Independiente)
  3. FRANCISCO JAVIER PÁEZ VÉLEZ BRACHO
  4. MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ
  5. JUAN TOMÁS DE ARAGÓN JIMÉNEZ
  6. MARÍA ENCARNACIÓN AGUILAR SILVA
  7. JUAN CARLOS CABRERA VALERA
  8. NATALIA BUZÓN GARCÍA
  9. JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA
  10. MARÍA DEL CARMEN FUENTES MEDRANO
  11. PEDRO IGNACIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
  12. MARÍA SONIA GAYA SÁNCHEZ
  13. PEDRO ANTONIO JAIME MUÑOZ
  14. MARÍA LUISA GÓMEZ CASTAÑO
  15. RAFAEL RUBÉN MANRIQUE GALÁN
  16. MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN
  17. ÓSCAR LUNA MIRANDA
  18. IRENE DAZA RÍOS
  19. JOSÉ PABLO MORTERERO MILLÁN
  20. MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ CABANES
  21. CRISTÓBAL LÓPEZ VILLATORO
  22. ANA RIVERO RODRÍGUEZ
  23. DIEGO AYLLÓN NARANJO
  24. TRINIDAD CAMACHO SERRANO
  25. MANUEL REINA CARMONA
  26. MARÍA DEL CARMEN TEJADA SERRANO
  27. JUAN LUIS JAÉN GÓMEZ
  28. MARÍA DE LOS ÁNGELES TORREJÓN LEDESMA
  29. EVARISTO TROYA GONZÁLEZ
  30. GLORIA CALS POZO
  31. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ
    Suplentes:
  32. ESPERANZA ALCAIDE RICO
  33. ANTONIO DÁVILA ROMERO
  34. MARÍA DE LAS MERCEDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
  35. FERNANDO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
  36. EVA MARÍA CONTRERAS CÁCERES
  37. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ HERVELLA
  38. ALICIA PÉREZ SANZ

PARTIDO POPULAR (PP)

  1. JOSÉ LUIS SANZ RUIZ
  2. MINERVA SALAS LOPEZ
  3. JUAN FRANCISCO BUENO NAVARRO
  4. ALVARO JESÚS PIMENTEL SILES (Independiente)
  5. ANGELA MARIA MORENO RAMON
  6. JUAN DE LA ROSA BONSÓN
  7. MANUEL MARIA ALES DEL PUEYO
  8. BLANCA GASTALVER MOLINA (Independiente)
  9. IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER
  10. EVELIA RINCÓN CARDOSO
  11. JOSE LUIS GARCIA MARTIN
  12. MARIA AMIDEA NAVARRO RIVAS
  13. JOSÉ LUGO MORENO
  14. SILVIA POZO SANCHEZ
  15. CARMEN MARIA TENA AGUILAR
  16. FERNANDO MAÑES IZQUIERDO (Independiente)
  17. JOSE GUZMÁN BYRNE
  18. ANA MARIA LOPEZ HALDON
  19. MARIA ARACELI CAPARROS ESCUDERO
  20. JOSE JORGE MARTINEZ SOTO
  21. CAROLINA SUSANA SOTO MENDOZA
  22. FERNANDO ESPINOSA CONTRERAS
  23. MANUEL DAVID LORETO DEL PINO
  24. MARIA JOSÉ ALONSO MEGÍA
  25. ALEJANDRO JOAQUIN MORA HERNANDEZ
  26. INMACULADA PEREZ LOPEZ (Independiente)
  27. MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA CERBAN
  28. LUIS ALFONSO GARCÍA GARCÍA
  29. JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ
  30. MARIA JOSEFA FERNANDEZ GUERRA
  31. PABLO DE LOS SANTOS PAREJO (Independiente)

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

  1. CLARA ISABEL MARQUEZ MARTINEZ
  2. FRANCISCO JAVIER SANABRIA MOYA
  3. LIDIA INFANTES GUZMAN
  4. JANIRE GONZALEZ MARTINEZ
  5. GONZALO GONZÁLEZ VALENCIA
  6. MARIA ELENA ROMERO SANCHEZ
  7. JOSE MANUEL PEREA FERNANDEZ
  8. ROSARIO CARMONA RODRIGUEZ
  9. MARIA DEL MAR COELLO GARCIA
  10. JAIME MARTINEZ SANCHEZ-SUAREZ
  11. ROCIO FERNANDEZ LOBO
  12. JUAN ANTONIO BAEZA BERMUDEZ
  13. MARIA DEL CARMEN VARELA DE LA BARRERA
  14. CONSOLACION MARTIN POZO
  15. FERNANDO JESUS MARTIN POZO
  16. BLANCA PACHON RODRIGUEZ
  17. FERNANDO RAMON CORDOBES
  18. ROSA MARIA JIMENEZ TOLEDO
  19. ESPERANZA MACARENA ROMERO MENDEZ
  20. JUAN MANUEL DIAZ VARGAS
  21. ANA MARIA MEGHER GOMEZ
  22. JOSE RODRIGUEZ VALLE
  23. JOSEFA MARIA MESA GALLARDO
  24. ANGELA BERCIANO RAMOS
  25. MARTO MORILLO BURGOS
  26. LUZ MARIA PEREZ MARTIN
  27. MANUEL GONZALEZ GARCIA
  28. MARIA LETICIA MORILLA CALA
  29. ANTONIO MANUEL GARCIA CABALLERO
  30. ADRIANO HERRERO MORILLO
  31. MARIA JOSE COLON REYERO
    Suplentes:
  32. JOSE CARNEIRO AGUILAR
  33. MARIA DEL ROCIO LEON RIVERO
  34. LIVIA CRUZ MONTES

CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)

  1. MIGUEL ANGEL AUMESQUET GUERLE
  2. ROCIO RICCA ISLA
  3. JUAN ANTONIO RUIZ MACIAS
  4. MARIA DEL PILAR PEREZ NOGUEIRA
  5. JOSE CARLOS PALOMARES FOLIA
  6. ANTONIO SANCHEZ SARDA
  7. JOSEFA SUAREZ MIGUEZ
  8. MARCOS GARCIA DE LOS RIOS MARTINEZ
  9. INMACULADA MARIA OCAÑA DE VALDIVIA
  10. CARMEN ARRABAL SCHMITZ
  11. CARLOS ESPINO MARTINEZ
  12. MONICA RIVERO OSBORNE
  13. ADRIAN DEL POZO VALENCIA
  14. ALVARO BALLESTEROS MANZANARES
  15. PILAR LOPEZ OSORIO
  16. FRANCISCO CALA RODRIGUEZ
  17. ARANZAZU GARCIA BELLO
  18. DOMINGO MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
  19. SUSANA MORENO DE LOS REYES
  20. CLARA PALOMARES QUESADA
  21. PEDRO MANUEL SAEZ JIMENEZ-TUSET
  22. ROSARIO ORTIZ ATIENZA
  23. JUAN LUIS BAUTISTA OJEDA
  24. MARIA CONCEPCIÓN PALOMARES QUESADA
  25. MANUEL GALLEGO REYES
  26. MARIA LUISA MARTINEZ SIENRA
  27. IGNACIO DE LOS SANTOS SAAVEDRA
  28. PATRICIA GONZALEZ ALVAREZ
  29. CARLOS VELASCO MONTES
  30. FRANCISCO JAVIER CARNERERO PARRA
  31. LAURA GOMEZ RUIZ
    Suplentes:
  32. ENRIQUE ABRAHAM RUIZ VELASCO
  33. MARIA JESUS LABRADOR DIAZ
  34. ROCIO CARNERERO PEREZ

VOX (VOX)

  1. MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO
  2. GONZALO MARÍA GARCÍA DE POLAVIEJA FERRE
  3. FERNANDO RODRÍGUEZ GALISTEO
  4. JAVIER NAVARRO ORTIZ
  5. CRISTINA MARÍA GALÁN TRISTANCHO
  6. MARÍA REYES GARCÍA GARRORENA
  7. MANUEL OTERO PASCUAL
  8. RAÚL MORALES PIÑAL DE CASTILLA
  9. ELOÍSA MARÍA TORRES MORENO
  10. FRANCISCO RAFAEL GARCÍA HERNÁNDEZ
  11. BELÉN MARÍA PONTIJAS CALDERÓN
  12. DAVID WIZNER NAVAS
  13. MARÍA PASTOR PÉREZ ANGULO
  14. DANIEL ANDÚJAR SÁNCHEZ
  15. ROSARIO QUINTANA RABELO
  16. BRAULIO ANTÓN KRUMRAIN
  17. HERNÁN FERRERO CAMACHO
  18. RAFAEL ESTÉBANS CERDERA
  19. MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
  20. MARÍA DEL CARMEN ADORNA RAMÍREZ
  21. MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ PÉREZ
  22. ADONIS GARCÍA NUÑEZ
  23. MARIA DOLORES ALBA BETERE
  24. SEBASTIÁN GARCÍA MORENO
  25. DOLORES CARMONA PÉREZ
  26. ESTHER LESMES RIZO
  27. MARÍA DEL MAR PAPPALARDO RUIZ
  28. MIGUEL GÓMEZ DE AGÜERO ORTIZ
  29. SANTIAGO MONTOTO PIJUAN
  30. ALEJANDRO LLANCE RODRÍGUEZ
  31. GONZALO ALBA BETERÉ
    Suplentes:
  32. ANGEL ANTONIO ANDÚJAR SÁNCHEZ
  33. ALFONSO SALAS VALVERDE
  34. MARÍA DOLORES FERRARO GUTIÉRREZ

CON ANDALUCÍA (CON ANDALUCÍA)

Incluye a Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes de Andalucía y Alternativa Republicana

  1. SUSANA HORNILLO MELLADO
  2. ISMAEL SÁNCHEZ CASTILLO
  3. SILVIO GARCÍA GONZÁLEZ
  4. CAMINO MORGAZ ROSALES
  5. FERNANDO PAVÓN HERRERA
  6. MARÍA DEL VALLE LÓPEZ-TELLO JIMÉNEZ
  7. JOSÉ ANTONIO PINO BARRERA
  8. CRISTINA MACARENA ARCOS FERNÁNDEZ
  9. JORGE MOVILLA PÉREZ
  10. ELENA TENA CARRANCO (Independiente)
  11. MARÍA AURORA RAMÍREZ COLLADO
  12. CARMEN ROMERO GÓMEZ
  13. DANIEL VELASCO FERNÁNDEZ
  14. MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA
  15. MARÍA ESTHER CORTÉS CABALLERO
  16. MARÍA ISABEL GALAVÍS JIMÉNEZ
  17. VICENTE ALGARÍN MUÑOZ
  18. ANTONINO PARRILLA VILLAR
  19. MARÍA DEL CARMEN ELOÍSA GALINDO LÓPEZ
  20. OSCAR EDUARDO TAPIA BARRÓN
  21. LUIS FELIP LÓPEZ-ESPINOSA
  22. MARÍA LUISA LÓPEZ LÓPEZ
  23. NEIVA COPADO BARRERA
  24. DAVID GARCÍA SERRANO
  25. EDUARDO TERENCIO JIMÉNEZ SEGOVIA
  26. JOSÉ MANUEL VARGAS LLAMAS
  27. JUAN MORILLO LORA
  28. ISABEL MARÍA JIMÉNEZ GARCÍA
  29. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ
  30. EVA MARÍA OLIVA RUIZ
  31. DANIEL GONZÁLEZ ROJAS
    Suplentes:
  32. INDALECIO DE LA LASTRA VALDOR
  33. MARÍA ISABEL RAMOS MARTÍN
  34. SERGIO CEDENA CRESPO
  35. ÁNGELES LIBRADA CASARES FRANCO
  36. ANDRÉS ALEJANDRO COBACHO PELAGIO
  37. MARÍA DEL PILAR ENCUENTRA ROMÁN
  38. JESÚS MANUEL VILLAREAL AGUILERA
  39. CARMEN MAURICIA LÓPEZ AMADO
  40. JAIME GONZÁLEZ DÍAZ (Independiente)
  41. ANTONIA HERRERO MORENO

ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)

  1. SANDRA MARIA HEREDIA FERNÁNDEZ
  2. FRANCISCA (PAQUI) MAQUEDA FERNÁNDEZ
  3. BORJA ROMERO MONTES
  4. FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
  5. MARIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ ALFONSO
  6. ANTONIO MANUEL VARGAS HERRERA
  7. DIEGO PARRA ROMÁN
  8. MARIA CRISTINA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
  9. MARIA DEL MAR CARPIO TORRES
  10. YOLANDA MORALES PEREIRA
  11. ANDRES SABEINO CÓZAR
  12. MARTA RAYA JIMÉNEZ
  13. ANDRES GUTIERREZ LORENZO
  14. MARIA SOL CASTAÑEDA MAROTTE
  15. IGNACIO VICENTE RODRIGUEZ
  16. MARIA DOLORES SÁNCHEZ GONZÁLEZ
  17. LUIS BORRERO CRUZ
  18. MARIA GRACIA MAQUEDA FERNÁNDEZ
  19. JAIME GARCIA FLORES
  20. MARIA RUBIO IGLESIAS
  21. ALFONSO DOMINGUEZ MARÍN
  22. MARIA TERESA PADILLA CARMONA
  23. DANIEL REYES GONZÁLEZ
  24. JARA CANALES RODRIGUEZ
  25. JUAN MARIA DEL RIO SÁNCHEZ
  26. MARIA ISABEL REINA BRANCO
  27. VICENTE ÁLVAREZ OROZCO
  28. INMACULADA CONCEPCIÓN BERNAL DE LOS SANTOS
  29. IGNACIO GARCÍA CUMBRERAS
  30. ENCARNACIÓN ROJAS AMADO
  31. FRANCISCO DE PAULA (CURRO) MORALES AHUMADA
    Suplentes:
  32. JUAN JOSÉ PORCEL AGUILAR
  33. MARINA CARLOS PORTILLO

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

  1. ALEXIS ROMERO RÍO
  2. DOMENICA BELLA DE MARCO
  3. ISMAEL SÁNCHEZ AMORES
  4. CRISTINA REINA ESOJO
  5. ALEJANDRO CASADO CASADO
  6. ADRIANA BEZOS GOMEZ
  7. EMILIO LOPEZ PEÑALOSA
  8. CLARA BARRIUSO PIZARRO
  9. ANDRES SÁENZ GUERRA
  10. DIANA MARÍA FERNÁNDEZ VENTURA
  11. JOSE RAMÓN GONZÁLEZ SICILIA-ARBIOL
  12. PAULA OTERO JIMENEZ
  13. NASAI LITTARRU SAMPEDRO
  14. LAURA ATERO GARCÍA
  15. JAVIER GUERRA CASTUERA
  16. MÓNICA SEVILLANO LÉRIDA
  17. SALVADOR MÁRQUEZ GRIMA
  18. LEILA AHGAN PÉREZ
  19. JOSE MANUEL MOLINA ALCÁZAR
  20. MARÍA DEL ROCÍO TRAVESEDO GONZÁLEZ
  21. RAFAEL LUQUE BURGOS
  22. CRISTINA GALIANO TÉLLEZ
  23. JUAN MIGUEL PALACIOS ROMERO
  24. LIDIA VALDELLOS RÍOS
  25. JORGE MARTÍN PÉREZ
  26. VERÓNICA LOZANO FERNÁNDEZ
  27. OLMO CAMARERO AGUILAR
  28. MARIA INMACULADA VALDERRAMA LÓPEZ
  29. GUILLERMO DOMÍNGUEZ JARA
  30. BLANCA DE LOS ÁNGELES BAENA RODRÍGUEZ
  31. ÁLVARO PÉREZ APOLO
    Suplentes:
  32. VANESA MUÑOZ GONZÁLEZ
  33. MARCOS VILLALBA AYELO
  34. ALICIA FLORIDO RODRÍGUEZ
  35. GUILLERMO PEDRO ALONSO GÓMEZ
  36. CRISTOBALINA LÓPEZ LÓPEZ
  37. JUAN ANTONIO MARQUES HINOJOSA

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

  1. NATALIA VICENTE IGLESIAS (Independiente)
  2. MARIA ELENA RAMIREZ GARCIA (Independiente)
  3. JOSE ANTONIO GOMEZ CORDONES (Independiente)
  4. JOSE ANTONIO GONZALEZ SECO (Independiente)
  5. MANUEL LLADONOSA CABANZO (Independiente)
  6. ELIA MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ (Independiente)
  7. VIRGINIA LOPEZ PRECIADOS (Independiente)
  8. ANTONIO BARON ROLDAN (Independiente)
  9. GERMAN DIZ GIL (Independiente)
  10. FRANCISCO JOSE MARTIN ROMERO (Independiente)
  11. ESPERANZA INMACULADA MONDAZA BLANCO (Independiente)
  12. ROCIO CHAPARRO MORA (Independiente)
  13. JESUS DE MEDINACELI SANCHEZ GALISTEO (Independiente)
  14. DANIEL JESUS MEJIAS JIMENEZ (Independiente)
  15. ALEJANDRO PIÑERO GOMEZ (Independiente)
  16. ALMUDENA CANO CRESPO (Independiente)
  17. ANA BARON MONTERO DE ESPINOSA (Independiente)
  18. RAFAEL CANO CRESPO (Independiente)
  19. MANUEL ANGEL DEL VALLE REYES (Independiente)
  20. MOISES MARTIN ROMERO (Independiente)
  21. SUSANA MARIA GAVILAN GUZMAN (Independiente)
  22. IRENE GONZALEZ MANZANO (Independiente)
  23. FRANCISCO JAVIER DEL AGUILA DE LA PUENTE (Independiente)
  24. RAFAEL CANO SILVA (Independiente)
  25. FRANCISCO BELMONTE MARTINEZ (Independiente)
  26. ANTONIA MALDONADO MONTORO (Independiente)
  27. PILAR DE LOS ANGELES LIZANA LINARES (Independiente)
  28. DAVID MARTINEZ DEL ALAMO (Independiente)
  29. IGNACIO ANGEL PEREZ OSUNA (Independiente)
  30. SAMUEL ANDRES BENJUMEA CABALLERO (Independiente)
  31. ANA BELEN ALARCON INFANTE (Independiente)

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

  1. JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ
  2. JORGE LUIS FRANCISCO GIL LORENZO
  3. ESMERALDA LIZÁN MATEO
  4. ARTURO GARCÍA GÓMEZ
  5. ANA MARÍA JUTIÉRREZ SANJUAN
  6. NEMESIO ROMERO ESTÉVEZ
  7. MAGDALENA RODRÍGUEZ HIDALGO
  8. BLANCA MARÍA RODRÍGUEZ TUÑAS
  9. JOSÉ BALDARAQUE BENÍTEZ
  10. ANTONIO MARTÍN COLLADO
  11. RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ
  12. MARÍA DEL CARMEN BIEDMA GIL
  13. DOLORES AGUILERA ROMERO
  14. ÁNGEL SÁNCHEZ MORENO
  15. FRANCISCO LARA CARRASCO
  16. JULIÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
  17. ANA MANUELA SÁNCHEZ DURÁN
  18. LUCÍA BERTA PADILLA GAHONA
  19. JUAN ACAL ESTEPA
  20. MAURO PASTOR CHOYA
  21. MANUEL SÁNCHEZ BLANCO
  22. ELENA ACEVEDO NÚÑEZ
  23. ROSARIO DURÁN CEBADOR
  24. ALBERTO BARRERA QUINTERO
  25. JACOBO RUÍZ RODRÍGUEZ
  26. ANA PASTOR GUTIÉRREZ
  27. MARÍA CONCEPCIÓN MORENO DÍAZ
  28. JOSÉ LUIS UNCETA CLAVIJO
  29. MARÍA MERCEDES OTERO DELGADILLO
  30. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LLOPIS
  31. JOSÉ MARÍA TRILLO GUTIÉRREZ
    Suplentes:
  32. MANFREDO MAURER DRAEGER
  33. ANTONIA ESTEPA LÓPEZ

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