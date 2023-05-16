- Comienza la campaña electoral en Sevilla de cara a las municipales del 28M
- El PSOE ganaría el 28M con un 36,5% de los votos y sumaría mayoría absoluta con la izquierda
El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicó el pasado 26 de abril las candidaturas completas que han sido aceptadas en Sevilla para las elecciones municipal del 28M. En ellas, encontramos las candidaturas de los partidos más establecidos y otras que pueden resultar más desconocidas.
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
- BIENVENU POVELE KILADI
- LIDIA MEDINA SUAREZ
- MANUEL LOPEZ MARTINEZ
- MARIA TRINIDAD VILLAR LIÑAN
- ANTONIO JESUS PEREZ MORENO
- ANA MARIA RAMIREZ MARTINEZ
- RAFAEL VILLAR LIÑAN
- MARIA AUXILIADORA CARMONA SAUCEDO
- CONSTANTINO RODRIGUEZ MENDEZ
- MARGARITA ROSA PARRA PEDREGAL
- FERNANDO ALES PORTILLO
- MARIA DE LA PAZ GONZALEZ-VALLARINO SOTO
- ALEJANDRO GAMIZ GARCIA
- NDEYE YATA GAYE NGOM
- MIGUEL ANGEL CARBAJO SELLES
- BOUTAINA HANINE EL HANAFI
- EMILIO FRANCISCO NEPOMUCENO MORENO
- MARIA ISABEL SUAREZ MUÑOZ
- FRANCISCO DIAZ DE MAYORGA CALDERON
- MARIA CECILIA RUIZ FERRON
- MANUEL ENRIQUE VAZQUEZ TATAY
- BELINDA BARROSO RODRIGUEZ
- JOSE JUAN GERADA SANCHEZ
- MERCEDES DE LA CINTA RUBIO RAZO
- MANUEL JESUS MARTINEZ LOPEZ
- REYES RODRIGUEZ VILLAFUERTE
- PEDRO MEDINA SUAREZ
- MARIA XIN RODRIGUEZ VILLAFUERTE
- MIGUEL ANGEL MORAL RIOBOO
- BEATRIZ MAGDALENA CABRERA DEL OLMO
- RUBEN LEAL GARCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
- ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ
- MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (Independiente)
- FRANCISCO JAVIER PÁEZ VÉLEZ BRACHO
- MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ
- JUAN TOMÁS DE ARAGÓN JIMÉNEZ
- MARÍA ENCARNACIÓN AGUILAR SILVA
- JUAN CARLOS CABRERA VALERA
- NATALIA BUZÓN GARCÍA
- JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA
- MARÍA DEL CARMEN FUENTES MEDRANO
- PEDRO IGNACIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
- MARÍA SONIA GAYA SÁNCHEZ
- PEDRO ANTONIO JAIME MUÑOZ
- MARÍA LUISA GÓMEZ CASTAÑO
- RAFAEL RUBÉN MANRIQUE GALÁN
- MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN
- ÓSCAR LUNA MIRANDA
- IRENE DAZA RÍOS
- JOSÉ PABLO MORTERERO MILLÁN
- MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ CABANES
- CRISTÓBAL LÓPEZ VILLATORO
- ANA RIVERO RODRÍGUEZ
- DIEGO AYLLÓN NARANJO
- TRINIDAD CAMACHO SERRANO
- MANUEL REINA CARMONA
- MARÍA DEL CARMEN TEJADA SERRANO
- JUAN LUIS JAÉN GÓMEZ
- MARÍA DE LOS ÁNGELES TORREJÓN LEDESMA
- EVARISTO TROYA GONZÁLEZ
- GLORIA CALS POZO
- JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ
Suplentes:
- ESPERANZA ALCAIDE RICO
- ANTONIO DÁVILA ROMERO
- MARÍA DE LAS MERCEDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
- FERNANDO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
- EVA MARÍA CONTRERAS CÁCERES
- JOSÉ ANTONIO LÓPEZ HERVELLA
- ALICIA PÉREZ SANZ
PARTIDO POPULAR (PP)
- JOSÉ LUIS SANZ RUIZ
- MINERVA SALAS LOPEZ
- JUAN FRANCISCO BUENO NAVARRO
- ALVARO JESÚS PIMENTEL SILES (Independiente)
- ANGELA MARIA MORENO RAMON
- JUAN DE LA ROSA BONSÓN
- MANUEL MARIA ALES DEL PUEYO
- BLANCA GASTALVER MOLINA (Independiente)
- IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER
- EVELIA RINCÓN CARDOSO
- JOSE LUIS GARCIA MARTIN
- MARIA AMIDEA NAVARRO RIVAS
- JOSÉ LUGO MORENO
- SILVIA POZO SANCHEZ
- CARMEN MARIA TENA AGUILAR
- FERNANDO MAÑES IZQUIERDO (Independiente)
- JOSE GUZMÁN BYRNE
- ANA MARIA LOPEZ HALDON
- MARIA ARACELI CAPARROS ESCUDERO
- JOSE JORGE MARTINEZ SOTO
- CAROLINA SUSANA SOTO MENDOZA
- FERNANDO ESPINOSA CONTRERAS
- MANUEL DAVID LORETO DEL PINO
- MARIA JOSÉ ALONSO MEGÍA
- ALEJANDRO JOAQUIN MORA HERNANDEZ
- INMACULADA PEREZ LOPEZ (Independiente)
- MARIA DE LOS ANGELES PEDRAZA CERBAN
- LUIS ALFONSO GARCÍA GARCÍA
- JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ
- MARIA JOSEFA FERNANDEZ GUERRA
- PABLO DE LOS SANTOS PAREJO (Independiente)
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
- CLARA ISABEL MARQUEZ MARTINEZ
- FRANCISCO JAVIER SANABRIA MOYA
- LIDIA INFANTES GUZMAN
- JANIRE GONZALEZ MARTINEZ
- GONZALO GONZÁLEZ VALENCIA
- MARIA ELENA ROMERO SANCHEZ
- JOSE MANUEL PEREA FERNANDEZ
- ROSARIO CARMONA RODRIGUEZ
- MARIA DEL MAR COELLO GARCIA
- JAIME MARTINEZ SANCHEZ-SUAREZ
- ROCIO FERNANDEZ LOBO
- JUAN ANTONIO BAEZA BERMUDEZ
- MARIA DEL CARMEN VARELA DE LA BARRERA
- CONSOLACION MARTIN POZO
- FERNANDO JESUS MARTIN POZO
- BLANCA PACHON RODRIGUEZ
- FERNANDO RAMON CORDOBES
- ROSA MARIA JIMENEZ TOLEDO
- ESPERANZA MACARENA ROMERO MENDEZ
- JUAN MANUEL DIAZ VARGAS
- ANA MARIA MEGHER GOMEZ
- JOSE RODRIGUEZ VALLE
- JOSEFA MARIA MESA GALLARDO
- ANGELA BERCIANO RAMOS
- MARTO MORILLO BURGOS
- LUZ MARIA PEREZ MARTIN
- MANUEL GONZALEZ GARCIA
- MARIA LETICIA MORILLA CALA
- ANTONIO MANUEL GARCIA CABALLERO
- ADRIANO HERRERO MORILLO
- MARIA JOSE COLON REYERO
Suplentes:
- JOSE CARNEIRO AGUILAR
- MARIA DEL ROCIO LEON RIVERO
- LIVIA CRUZ MONTES
CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS)
- MIGUEL ANGEL AUMESQUET GUERLE
- ROCIO RICCA ISLA
- JUAN ANTONIO RUIZ MACIAS
- MARIA DEL PILAR PEREZ NOGUEIRA
- JOSE CARLOS PALOMARES FOLIA
- ANTONIO SANCHEZ SARDA
- JOSEFA SUAREZ MIGUEZ
- MARCOS GARCIA DE LOS RIOS MARTINEZ
- INMACULADA MARIA OCAÑA DE VALDIVIA
- CARMEN ARRABAL SCHMITZ
- CARLOS ESPINO MARTINEZ
- MONICA RIVERO OSBORNE
- ADRIAN DEL POZO VALENCIA
- ALVARO BALLESTEROS MANZANARES
- PILAR LOPEZ OSORIO
- FRANCISCO CALA RODRIGUEZ
- ARANZAZU GARCIA BELLO
- DOMINGO MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
- SUSANA MORENO DE LOS REYES
- CLARA PALOMARES QUESADA
- PEDRO MANUEL SAEZ JIMENEZ-TUSET
- ROSARIO ORTIZ ATIENZA
- JUAN LUIS BAUTISTA OJEDA
- MARIA CONCEPCIÓN PALOMARES QUESADA
- MANUEL GALLEGO REYES
- MARIA LUISA MARTINEZ SIENRA
- IGNACIO DE LOS SANTOS SAAVEDRA
- PATRICIA GONZALEZ ALVAREZ
- CARLOS VELASCO MONTES
- FRANCISCO JAVIER CARNERERO PARRA
- LAURA GOMEZ RUIZ
Suplentes:
- ENRIQUE ABRAHAM RUIZ VELASCO
- MARIA JESUS LABRADOR DIAZ
- ROCIO CARNERERO PEREZ
VOX (VOX)
- MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO
- GONZALO MARÍA GARCÍA DE POLAVIEJA FERRE
- FERNANDO RODRÍGUEZ GALISTEO
- JAVIER NAVARRO ORTIZ
- CRISTINA MARÍA GALÁN TRISTANCHO
- MARÍA REYES GARCÍA GARRORENA
- MANUEL OTERO PASCUAL
- RAÚL MORALES PIÑAL DE CASTILLA
- ELOÍSA MARÍA TORRES MORENO
- FRANCISCO RAFAEL GARCÍA HERNÁNDEZ
- BELÉN MARÍA PONTIJAS CALDERÓN
- DAVID WIZNER NAVAS
- MARÍA PASTOR PÉREZ ANGULO
- DANIEL ANDÚJAR SÁNCHEZ
- ROSARIO QUINTANA RABELO
- BRAULIO ANTÓN KRUMRAIN
- HERNÁN FERRERO CAMACHO
- RAFAEL ESTÉBANS CERDERA
- MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
- MARÍA DEL CARMEN ADORNA RAMÍREZ
- MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ PÉREZ
- ADONIS GARCÍA NUÑEZ
- MARIA DOLORES ALBA BETERE
- SEBASTIÁN GARCÍA MORENO
- DOLORES CARMONA PÉREZ
- ESTHER LESMES RIZO
- MARÍA DEL MAR PAPPALARDO RUIZ
- MIGUEL GÓMEZ DE AGÜERO ORTIZ
- SANTIAGO MONTOTO PIJUAN
- ALEJANDRO LLANCE RODRÍGUEZ
- GONZALO ALBA BETERÉ
Suplentes:
- ANGEL ANTONIO ANDÚJAR SÁNCHEZ
- ALFONSO SALAS VALVERDE
- MARÍA DOLORES FERRARO GUTIÉRREZ
CON ANDALUCÍA (CON ANDALUCÍA)
Incluye a Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes de Andalucía y Alternativa Republicana
- SUSANA HORNILLO MELLADO
- ISMAEL SÁNCHEZ CASTILLO
- SILVIO GARCÍA GONZÁLEZ
- CAMINO MORGAZ ROSALES
- FERNANDO PAVÓN HERRERA
- MARÍA DEL VALLE LÓPEZ-TELLO JIMÉNEZ
- JOSÉ ANTONIO PINO BARRERA
- CRISTINA MACARENA ARCOS FERNÁNDEZ
- JORGE MOVILLA PÉREZ
- ELENA TENA CARRANCO (Independiente)
- MARÍA AURORA RAMÍREZ COLLADO
- CARMEN ROMERO GÓMEZ
- DANIEL VELASCO FERNÁNDEZ
- MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA
- MARÍA ESTHER CORTÉS CABALLERO
- MARÍA ISABEL GALAVÍS JIMÉNEZ
- VICENTE ALGARÍN MUÑOZ
- ANTONINO PARRILLA VILLAR
- MARÍA DEL CARMEN ELOÍSA GALINDO LÓPEZ
- OSCAR EDUARDO TAPIA BARRÓN
- LUIS FELIP LÓPEZ-ESPINOSA
- MARÍA LUISA LÓPEZ LÓPEZ
- NEIVA COPADO BARRERA
- DAVID GARCÍA SERRANO
- EDUARDO TERENCIO JIMÉNEZ SEGOVIA
- JOSÉ MANUEL VARGAS LLAMAS
- JUAN MORILLO LORA
- ISABEL MARÍA JIMÉNEZ GARCÍA
- ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ
- EVA MARÍA OLIVA RUIZ
- DANIEL GONZÁLEZ ROJAS
Suplentes:
- INDALECIO DE LA LASTRA VALDOR
- MARÍA ISABEL RAMOS MARTÍN
- SERGIO CEDENA CRESPO
- ÁNGELES LIBRADA CASARES FRANCO
- ANDRÉS ALEJANDRO COBACHO PELAGIO
- MARÍA DEL PILAR ENCUENTRA ROMÁN
- JESÚS MANUEL VILLAREAL AGUILERA
- CARMEN MAURICIA LÓPEZ AMADO
- JAIME GONZÁLEZ DÍAZ (Independiente)
- ANTONIA HERRERO MORENO
ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)
- SANDRA MARIA HEREDIA FERNÁNDEZ
- FRANCISCA (PAQUI) MAQUEDA FERNÁNDEZ
- BORJA ROMERO MONTES
- FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
- MARIA DE LOS ÁNGELES PÉREZ ALFONSO
- ANTONIO MANUEL VARGAS HERRERA
- DIEGO PARRA ROMÁN
- MARIA CRISTINA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
- MARIA DEL MAR CARPIO TORRES
- YOLANDA MORALES PEREIRA
- ANDRES SABEINO CÓZAR
- MARTA RAYA JIMÉNEZ
- ANDRES GUTIERREZ LORENZO
- MARIA SOL CASTAÑEDA MAROTTE
- IGNACIO VICENTE RODRIGUEZ
- MARIA DOLORES SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- LUIS BORRERO CRUZ
- MARIA GRACIA MAQUEDA FERNÁNDEZ
- JAIME GARCIA FLORES
- MARIA RUBIO IGLESIAS
- ALFONSO DOMINGUEZ MARÍN
- MARIA TERESA PADILLA CARMONA
- DANIEL REYES GONZÁLEZ
- JARA CANALES RODRIGUEZ
- JUAN MARIA DEL RIO SÁNCHEZ
- MARIA ISABEL REINA BRANCO
- VICENTE ÁLVAREZ OROZCO
- INMACULADA CONCEPCIÓN BERNAL DE LOS SANTOS
- IGNACIO GARCÍA CUMBRERAS
- ENCARNACIÓN ROJAS AMADO
- FRANCISCO DE PAULA (CURRO) MORALES AHUMADA
Suplentes:
- JUAN JOSÉ PORCEL AGUILAR
- MARINA CARLOS PORTILLO
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
- ALEXIS ROMERO RÍO
- DOMENICA BELLA DE MARCO
- ISMAEL SÁNCHEZ AMORES
- CRISTINA REINA ESOJO
- ALEJANDRO CASADO CASADO
- ADRIANA BEZOS GOMEZ
- EMILIO LOPEZ PEÑALOSA
- CLARA BARRIUSO PIZARRO
- ANDRES SÁENZ GUERRA
- DIANA MARÍA FERNÁNDEZ VENTURA
- JOSE RAMÓN GONZÁLEZ SICILIA-ARBIOL
- PAULA OTERO JIMENEZ
- NASAI LITTARRU SAMPEDRO
- LAURA ATERO GARCÍA
- JAVIER GUERRA CASTUERA
- MÓNICA SEVILLANO LÉRIDA
- SALVADOR MÁRQUEZ GRIMA
- LEILA AHGAN PÉREZ
- JOSE MANUEL MOLINA ALCÁZAR
- MARÍA DEL ROCÍO TRAVESEDO GONZÁLEZ
- RAFAEL LUQUE BURGOS
- CRISTINA GALIANO TÉLLEZ
- JUAN MIGUEL PALACIOS ROMERO
- LIDIA VALDELLOS RÍOS
- JORGE MARTÍN PÉREZ
- VERÓNICA LOZANO FERNÁNDEZ
- OLMO CAMARERO AGUILAR
- MARIA INMACULADA VALDERRAMA LÓPEZ
- GUILLERMO DOMÍNGUEZ JARA
- BLANCA DE LOS ÁNGELES BAENA RODRÍGUEZ
- ÁLVARO PÉREZ APOLO
Suplentes:
- VANESA MUÑOZ GONZÁLEZ
- MARCOS VILLALBA AYELO
- ALICIA FLORIDO RODRÍGUEZ
- GUILLERMO PEDRO ALONSO GÓMEZ
- CRISTOBALINA LÓPEZ LÓPEZ
- JUAN ANTONIO MARQUES HINOJOSA
ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
- NATALIA VICENTE IGLESIAS (Independiente)
- MARIA ELENA RAMIREZ GARCIA (Independiente)
- JOSE ANTONIO GOMEZ CORDONES (Independiente)
- JOSE ANTONIO GONZALEZ SECO (Independiente)
- MANUEL LLADONOSA CABANZO (Independiente)
- ELIA MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ (Independiente)
- VIRGINIA LOPEZ PRECIADOS (Independiente)
- ANTONIO BARON ROLDAN (Independiente)
- GERMAN DIZ GIL (Independiente)
- FRANCISCO JOSE MARTIN ROMERO (Independiente)
- ESPERANZA INMACULADA MONDAZA BLANCO (Independiente)
- ROCIO CHAPARRO MORA (Independiente)
- JESUS DE MEDINACELI SANCHEZ GALISTEO (Independiente)
- DANIEL JESUS MEJIAS JIMENEZ (Independiente)
- ALEJANDRO PIÑERO GOMEZ (Independiente)
- ALMUDENA CANO CRESPO (Independiente)
- ANA BARON MONTERO DE ESPINOSA (Independiente)
- RAFAEL CANO CRESPO (Independiente)
- MANUEL ANGEL DEL VALLE REYES (Independiente)
- MOISES MARTIN ROMERO (Independiente)
- SUSANA MARIA GAVILAN GUZMAN (Independiente)
- IRENE GONZALEZ MANZANO (Independiente)
- FRANCISCO JAVIER DEL AGUILA DE LA PUENTE (Independiente)
- RAFAEL CANO SILVA (Independiente)
- FRANCISCO BELMONTE MARTINEZ (Independiente)
- ANTONIA MALDONADO MONTORO (Independiente)
- PILAR DE LOS ANGELES LIZANA LINARES (Independiente)
- DAVID MARTINEZ DEL ALAMO (Independiente)
- IGNACIO ANGEL PEREZ OSUNA (Independiente)
- SAMUEL ANDRES BENJUMEA CABALLERO (Independiente)
- ANA BELEN ALARCON INFANTE (Independiente)
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
- JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ
- JORGE LUIS FRANCISCO GIL LORENZO
- ESMERALDA LIZÁN MATEO
- ARTURO GARCÍA GÓMEZ
- ANA MARÍA JUTIÉRREZ SANJUAN
- NEMESIO ROMERO ESTÉVEZ
- MAGDALENA RODRÍGUEZ HIDALGO
- BLANCA MARÍA RODRÍGUEZ TUÑAS
- JOSÉ BALDARAQUE BENÍTEZ
- ANTONIO MARTÍN COLLADO
- RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ
- MARÍA DEL CARMEN BIEDMA GIL
- DOLORES AGUILERA ROMERO
- ÁNGEL SÁNCHEZ MORENO
- FRANCISCO LARA CARRASCO
- JULIÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ
- ANA MANUELA SÁNCHEZ DURÁN
- LUCÍA BERTA PADILLA GAHONA
- JUAN ACAL ESTEPA
- MAURO PASTOR CHOYA
- MANUEL SÁNCHEZ BLANCO
- ELENA ACEVEDO NÚÑEZ
- ROSARIO DURÁN CEBADOR
- ALBERTO BARRERA QUINTERO
- JACOBO RUÍZ RODRÍGUEZ
- ANA PASTOR GUTIÉRREZ
- MARÍA CONCEPCIÓN MORENO DÍAZ
- JOSÉ LUIS UNCETA CLAVIJO
- MARÍA MERCEDES OTERO DELGADILLO
- MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LLOPIS
- JOSÉ MARÍA TRILLO GUTIÉRREZ
Suplentes:
- MANFREDO MAURER DRAEGER
- ANTONIA ESTEPA LÓPEZ