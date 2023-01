La letra de la nueva canción de Shakira, en colaboración con el argentino Bizarrap, no ha dejado a nadie indiferente. Incluso, entre las víctimas colaterales de su lírica se encuentran la marca de relojes Casio y la de automóviles, Twingo, a quien la artista ha hecho referencia en su canción y quienes han hecho un guiño a la cantante en sus redes.

Tras el éxito cosechado con sus anteriores canciones: Te felicito y Monotonía, Shakira ha dejado atrás las indirectas para ser más clara que nunca con el que fuera su pareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. El catalán no ha sido el único objetivo de la colombiana en su canción: Clara Chía, actual pareja del futbolista, también tiene algunos versos dedicados en los 3:33 minutos que dura la cación.

Sin embargo, en esta ocasión, el objetivo de la cantante no solo ha sido la nueva pareja, sino que ha habido dos famosas marcas que también han sido protagonistas en este polémico lanzamiento. Durante la canción, hay unas líneas que rezan: «cambiaste un Ferrari por un Twingo» y «cambiaste un Rolex por un Casio».

La respuesta de Casio y Renault

Las marcas no han tardado en reaccionar y han hecho un guiño a la cantante en los perfiles de sus redes sociales. En su caso, la marca de relojes Casio ha escrito en su biografía de Twitter: «Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía».

Por su parte, la cuenta de Twitter de Renault España ha escrito un Tweet, acompañado de una fotografía del modelo mencionado en la canción, el Twingo, que dice: «Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!».