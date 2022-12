Comprendida entre las calles Fundación Vicente Ferrer donde confluye y Tibidabo de la que es continuación, de esta vía sevillana de la barriada El Plantinar en el Distrito Sur (41005) no se moleste en buscar su nombre impreso en una placa, de esas colocadas ad hoc sobre una fachada o un poste, porque sencillamente no hay ninguna. Lo más próximo a su nombre que puede encontrar es una galería comercial con la que colinda que, para más inri, no tiene ubicada su dirección en ella; y es que en esta calle, poco o muy poco frecuentada por los peatones, no verá ni un solo portal de vecinos ni una tienda, sólo solitarios trasteros y almacenes. Así que poca información más puedo darle de la misma, salvo el testimonio de que es un indigno reconocimiento callejero del polímata sueco, cuyo apellido coincide con el inexistente nominativo viario, me refiero a Alfred Nobel.

Alfred Nobel (1833-1896)

Fue un conocido químico, ingeniero, inventor, escritor, empresario y fabricante de armas, además de ser reconocido por la creación de la dinamita y archiconocido por los premios que llevan su nombre. Con grandes aptitudes desde temprana edad para el aprendizaje de la química y los idiomas, hablaba cinco con fluidez, llegó a registrar en vida 355 patentes, la primera con tan solo 24 años, y fue miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, institución que con el tiempo sería la encargada de elegir los premios Nobel de física y química. En 1867 patenta la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la inestable nitroglicerina en diatomita, material sólido poroso que la estabiliza, con lo que se reducían drásticamente los accidentes en su manejo. Es el invento químico que crea su enorme fortuna económica una de las bases en la que se sustentan los Premios Nobel. En lo personal Alfred fue siempre un hombre solitario, nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, al que sólo se le conocieron dos romances insatisfactorios, uno de ellos con la escritora y periodista pacifista austro-bohemia Bertha von Suttner. Precisamente en su amistad y posterior colaboración con el movimiento de paz que ella inicia por esas fechas, no pocos exégetas ven el génesis de la categoría Premio Nobel de la Paz.