Icónica Sevilla Fest celebra mañana una de sus últimas citas 2022, recibiendo en esta ocasión a la ecléctica Paula Ribó: Rigoberta Bandini llega a la Plaza de España de Sevilla tras sus éxitos eurovisivos y musicales, con los que en poco tiempo se ha convertido en un gran icono de la música nacional. Las últimas entradas disponibles para este concierto, que comenzará a las 22:00 horas (apertura de puertas 19:30 horas), se encuentran a la venta en la web oficial del Festival: www.iconicafest.com

A nadie le puede extrañar la inclusión de Rigoberta Bandini en el cartel de Icónica Sevilla Fest 2022, puesto que la artista catalana se ha convertido en todo un icono y referencia de la música europea tras su reciente paso por el Festival de Benidorm, que ha alzado hasta lo más alto la carrera musical de la cantante, con el tema Ay, mamá. Habiendo cautivado a centenares de personas con sus letras y una personalidad honesta, clara y revolucionaria, Paula Ribó se ha presentado ante la sociedad como una artista polifacética, siendo cantante, compositora, actriz y actriz de doblaje, puesto que antes de su salto total a la fama, ha realizado multitud de trabajos para títulos tan conocidos como «Frozen», «Divergente» o «Brave».

Décadas en el panorama musical

Rigoberta Bandini lleva décadas inmersa en el mundo audiovisual y musical gracias a su talento, tanto como intérprete como actriz de doblaje, siendo este un mundo donde ha puesto su voz a películas animadas y doblando filmes extranjeros. Fue en el año 2019 cuando la artista decidió que era el momento de lanzar su carrera musical en solitario, y en tan solo un año, con el tema In Spain We Call It Soledad, logró viralizarse en Spotify llegando a los 200.000 oyentes mensuales. En 2021, con su sencillo Perra y el memorable videoclip de éste, continuó cultivando su popularidad hasta que, ese mismo año anunció que se encontraba dentro de los 14 artistas seleccionados para ser participante en la primera edición del Benidorm Fest, con su sencillo Ay mamá, optando a representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

A principios de este mismo año, la famosa canción que le llevó a la cumbre, Ay, mamá, alcanzó el puesto nº 1 en la lista de Promusicae. Además, éste tema junto a Too Many Drugs, In Spain We Call It Soledad, Perra y A ver qué pasa obtuvieron la certificación de oro, logrando además entrar en la lista de los 100 españoles más creativos de Forbes dentro de la categoría de arte y fue galardonada en los Premios Arc en la categoría de «Artista revelación».

Después de esta actuación del festivo miércoles, el Festival de la Plaza de España de Sevilla despedirá la edición de este año con los últimos conciertos con Rigoberta Bandini, Juanito Makandé y Fondo Flamenco.