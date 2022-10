La Feria de Abril contará con un nuevo tendido eléctrico después de casi medio siglo de antigüedad. El Ayuntamiento de Sevilla va a acometer la construcción de una red que se enmarca en un proyecto de renovación integral de estas instalaciones del recinto ferial debido a su antigüedad, que data de 1973.

De este modo el Ayuntamiento acaba de aprobar el gasto de 899.982 euros para la contratación de la obra de una línea subterránea de 4 circuitos a 20 KV. Un centro de seccionamiento y una línea de media tensión a 20 KV en el recinto ferial. Esta actuación cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y supondrá una sustancial mejora de la finalidad del suministro de energía eléctrica a la Feria de Sevilla.

Hace cuatro años, el Ayuntamiento procedió a la renovación del cableado de la calle del Infierno. Ahora, comenzará la puesta a punto y renovación de todo el cableado del recinto ferial, así como la sustitución de los centros de transformación, tarea que comenzará este año y que se irá haciendo de forma progresiva en tres anualidades, ascendiendo su presupuesto total a 2,9 millones de euros.

Cabe recordar que este 2022 se sustituyeron todas las lámparas de la Feria, pasando de incandescentes a leds, también ha permitido un ahorro económico de 50%, reducción de la contaminación lumínica y bajar la presión a la que estaba sometida las líneas eléctricas que abastecen la Feria.

El tendido eléctrico de la Feria tiene 49 años

Las redes de media y baja tensión del recinto datan de 1973, coincidiendo con la inauguración de la nueva ubicación de la Feria en el barrio de Los Remedios. Desde entonces, las necesidades eléctricas han aumentado cada año y el estado de los conductores ha decrecido del mismo modo.

Al no encontrarse estas líneas bajo tubo, el tendido eléctrico de la feria está sometido a muchos tipos de fatiga. El movimiento natural del terreno, la humedad por lluvia y retención del agua, las compactaciones de los paseos de albero cada año, el cloruro potásico que se aplica al albero contra el agua que se comporta como abrasivo para el aislante de los conductores, las altas intensidades que transportan y las múltiples reparaciones, empalmes y derivaciones con las que cuentan estos conductores, les ha ido afectado a lo largo de los años.

Todo esto hace necesario la sustitución de gran parte de ellos. La prueba está en la alta frecuencia de necesarias intervenciones de reparación al someter conductores a pruebas de aislamiento antes del evento y, en ocasiones, a las reparaciones urgentes en el desarrollo de la celebración.

A todo esto, hay que añadir que la infraestructura eléctrica del Real de la Feria, por su antigüedad, no permite la disponibilidad de un suministro trifásico a 380 voltios, sino a 220 v. Hasta no hace mucho, las tensiones que suministraban la energía de las casetas eran de 125 v, con lo que se consigue la tensión reglamentaria utilizando dos de las tres fases. Esto quiere decir que, aunque las redes estén bien dimensionadas en cuanto a secciones, resulta imprescindible sustituir la totalidad de las redes y los centros de transformación, puesto que no se dispone de conductor neutro por haber sido anulado y no conservado. Por lo que para convertir la instalación a 380 v., y con ello aumentar la potencia disponible hasta casi duplicarla, habría que sustituir la totalidad de las redes y centros de transformación.

Hasta ahora, las actuaciones realizadas han consistido en la sustitución de la totalidad de las redes aéreas, del 50% de las cajas de suministro, de 29 postes de hormigón y del alumbrado público del parque de atracciones. También se han sustituido parte de las redes subterráneas de baja tensión pertenecientes a varios transformadores. Todos estos trabajos han ascendido a un valor de 700.000 euros. Además, en el año 2017 fue necesario una intervención de urgencia para sustituir la red de media tensión que enlaza varios centros de transformación, que afectaba al suministro de una parte del parque de atracciones así como al recinto de caravanas donde se asientan las viviendas de los industriales feriantes. Estos trabajos tuvieron un importe cercano al millón de euros.