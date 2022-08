El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía, en concreto a la Dirección General de Energía de la Consejería de Política Industrial y Energía, que active para Sevilla el Plan de Emergencias diseñado por la propia Administración autonómica para los casos de cortes de luz, como está ocurriendo en la ciudad.

La Junta de Andalucía, según una comunicación expresa remitida al Ayuntamiento de Sevilla en respuesta a una carta del delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, a finales de julio pasado solicitándole que actúe, indica textualmente que existe un «Plan de Emergencia de Andalucía que incluye retenes, transformadores móviles y grupos electrógenos para minimizar los efectos de posibles incidencias».

De acuerdo con su respuesta escrita, la Junta de Andalucía concretó que la Dirección General de Energía y la Agencia Andaluza de la Energía tienen competencias en el diseño de medidas preventivas de análisis y diseño de la red para garantizar la calidad y continuidad del suministro, así como de seguimiento para anticipar riesgos y necesidades.

Actuaciones de Endesa en 2022

En lo que va de 2022 hasta el 15 de junio se han solicitado por Endesa 365 actuaciones en la vía pública, de las cuales 212 se corresponden con intervenciones por avería y 153 actuaciones de acometida o ampliación de red, y todas ellas se encuentran aprobadas con un plazo medio transcurrido desde su entrada en Gerencia hasta su aprobación de 16 días, lo que sin duda indica el nivel de implicación del Ayuntamiento con las necesidades de Endesa. El Consistorio, asimismo, a petición de la compañía eléctrica, ha articulado un procedimiento excepcional y transitorio para poder concesionar de espacios públicos para centros de transformación que pudieran aumentar la potencia instalada para usos residenciales de carácter privativo en los puntos solicitados por la empresa distribuidora. Y a las tramitaciones administrativas, desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente se le ha imprimido la máxima celeridad. Sin embargo, todas estas medidas e inversiones propuestas por Endesa tienen un carácter estructural y requieren de un tiempo de planificación, tramitación y ejecución.

«Los efectos sobre la red por el cultivo ilegal de marihuana son puntuales»

Por último, el Ayuntamiento de Sevilla no comparte el análisis de la Junta de Andalucía con respecto al origen de los cortes de luz que se vienen produciendo en distintos barrios de la ciudad de Sevilla durante los últimos veranos y de la situación que sufren miles de familias. «Por un lado, los cortes no sólo se están produciendo en la zona sur de la ciudad, como asegura la Junta de Andalucía, sino que se están sufriendo en Tres Barrios, Palmete, Torreblanca, El Porvenir, Polígono Sur, Bellavista, Valdezorras o incluso en el Casco Antiguo. En años anteriores los problemas se registraron también en Triana o Los Remedios. No se trata tampoco, por tanto, de una situación puntual de este verano, sino que viene repitiéndose en periodos anteriores», ha explicado, por su parte, Juan Manuel Flores por carta a Junta de Andalucía.

Del mismo modo, ha añadido Flores, «es importante incidir en que los efectos sobre la red por el cultivo ilegal de marihuana son puntuales y pueden tener más incidencia en determinadas áreas del territorio, pero en ningún caso están generalizadas en toda la ciudad ni son el único motivo de que se produzcan los cortes de suministro durante los meses de verano».