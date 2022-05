El cantante zaragozano, Enrique Bunbury, ha anunciado en un comunicado oficial la cancelación de su gira y su retirada de los escenarios, lo que implica además la cancelación del concierto previsto en Sevilla en el Icónica Fest. Así lo ha anunciado el propio cantante en sus redes, donde ha explicado que una serie de «problemas con la garganta y la respiración», que se han ido acrecentando recientemente, le han obligado a tomar esta decisión. «Lo que pensaba que iba a estar controlado está totalmente fuera de mi manos y deseos», ha relatado el propio Bunbury.

«Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de ‘El Último Tour’, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos como en España», comienza el escrito. «Dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos para asegurar -en lo posible- que la voz pudiera responder», continua la explicación.

El cantante, que asegura que los dos últimos conciertos en EEUU «fueron fabulosos», y pesar de su voluntad de continuar, ha anunciado que «desgraciadamente, no vamos a poder continuar con la gira».

Enrique Bunbury se retira de los escenarios

«A estas alturas, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón, me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos», ha sentenciado el artista, que además ha asegura que devolverán el dinero a todas aquellas personas que ya hubiesen comprado sus entradas para cualquiera de sus conciertos.

«Espero vuestra comprensión en este momento tan doloroso para mí y para todo mi equipo», ha concluido.

¿Cómo reclamar el dinero de la entrada?

La organización de Icónica Fest Sevilla ha enviado un comunicado oficial en el que explican cómo pedir el dinero de la entrada para el concierto que se ha cancelado. La devolución de las entradas se realizará a partir del lunes 16 de mayo desde la plataforma de venta oficial, See Tickets, quedando todas las devoluciones realizadas el 20 de mayo.