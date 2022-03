Solidarios para el Desarrollo y Circápolis trabajan conjuntamente con los vecinos y las personas sin hogar del barrio de la Macarena para la creación de un circo. Las sesiones de trabajo se desarrollan en el Centro Cívico Hogar San Fernando todos los jueves de 17:00 a 19:00.

A través del aprendizaje de las técnicas circenses y de otros ejercicios de desinhibición, su destino final es el montaje de un espectáculo de circo que será mostrado al público el 19 de junio dentro de la programación del Festival Circada. Aunque más allá del espectáculo, el objetivo de este proceso es contribuir a la integración de las personas que participan en él, mejorar su autoestima y dar herramientas para sentirse parte de nuestra sociedad, que a menudo las ignora, según informan desde la dirección.

«Cada semana me siento con más confianza. Me aporta mucha seguridad y me ayuda a perder la timidez», cuenta María Luisa, una de las personas sin hogar participantes. Este proceso estará reforzado con la participación de artistas invitados que acudirán de manera puntual a impartir «masterclass» que ayuden a nutrir el espectáculo, pero sobre todo a todos los participantes de la actividad.

Solidarios lleva años trabajando con las personas sin hogar desde el encuentro horizontal de sus programas de voluntariado, y desde el inicio se unió a Circápolis para ver los resultados del circo en la transformación social que busca. Desde que Circápolis comenzara su trabajo en 2018 han realizado proyectos con distintos colectivos desde personas sin hogar, colectivos de personas refugiadas, personas con diversidad funcional o adolescentes en riesgo de exclusión social.

Circápolis cuenta para este proyecto con el apoyo de la Fundación La Caixa dentro de su programa Art for Change. Este programa apoya, de manera económica y a través de asesorías con diferentes profesionales, proyectos que impulsen el cambio social desde el arte y la cultura, donde Circápolis es el único proyecto que trabaja desde el arte y técnica circense de los 19 seleccionados en esta edición.