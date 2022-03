La agenda cultural del finde semana trae teatro en distintas salas, una nueva inauguración en Casa Fabiola, flamenco en la calle como herramienta antirracista, música antigua, etc. De nuevo la agenda del fin de semana se llena de actividades culturales para todos los gustos, edades e intereses.

Así, Casa Fabiola inaugura se cuela en la agenda cultural y estrena este viernes 1 de abril a las 19:00 horas la exposición colectiva El paisaje andaluz. Por cañadas, cordeles y veredas, un proyecto del coleccionista Luis Venegas Lagüéns y el pintor Ricardo Casstillo, iniciado en 2010, en el que una veintena de artistas ofrecen una mirada renovada del paisaje de Andalucía, y lo que este sugiere.

En la muestra, que puede visitarse hasta el 24 de este mes en horario de martes a domingos (de 11 a 19 horas) y durante la Semana Santa (del 10 al 17 de abril) de 11:00 a 14:00 horas, participan pintores como Magdalena Bachiller, Daniel Bilbao, Javier Buzón, Patricio Cabrera, Curro González, Rafael González Zapatero, Federico Guzmán, Abraham Lacalle, Cristina Lama, Ruth Morán, entre otros.

Además, y aprovechando que Casa Fabiola alberga una de las mayores colecciones paisajísticas propias del costumbrismo del XIX, los técnicos del espacio llevarán a cabo visitas guiadas que interrelacionen El paisaje andaluz más contemporáneo y actual con los paisajes de la exposición permanente de la colección Mariano Bellver y Dolores Mejías– ofreciendo una nueva mirada del espacio pictórico natural.

Flamenco en la periferia

No podía faltar el flamenco en la agenda cultural. Un viaje a las periferias del flamenco es lo que propone Factoría Cultural en su nuevo proyecto ‘Zona flamenca’, que reivindica las artes flamencas como herramienta crítica y antirracista desde la cultura y la educación para la participación. La iniciativa persigue la recuperación de figuras gitanas y obreras que sufrieron el éxodo de los barrios históricos de Sevilla (Triana, San Bernardo, Macarena o Alameda) a la periferia entre los años 40 y 80 del siglo pasado, como Chocolate, Pepa la Calzona, Carmen la del Titi, Bizco Amate y Tragapanes e incluye un total de cinco conciertos con cantaores, bailaores, guitarristas y palmeros de reconocido nivel.

En concreto, el primer homenaje tendrá lugar el viernes 1 de abril a las 21 horas en la Plaza Río de Janeiro (Polígono Norte) y está dedicado a Antonio Núñez Montoya ‘Chocolate’. Aquí se reunirán Luis el Zambo, Felipa del Moreno, Agujetas Chico e Iván Carpio, al cante; la guitarra de José Gálvez y las palmas de Chicharito de Jerez y Manuel Tarote.

Teatro y Lorca

Asimismo, las citas teatrales se multiplican en varios espacios de la ciudad, ofreciendo géneros muy variados para grandes y pequeños. En este sentido, el Lope de Vega acoge el estreno absoluto de El Público, que llega de la mano de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, y que es posiblemente la cita más esperada de la agenda cultural. La obra más personal y surrealista de Federico García Lorca estará las dos próximas semanas, con seis representaciones, en este coliseo municipal: del 1 al 3 de abril y del 7 al 9 a las 20 horas (salvo la función del domingo 3, que es a las 19)

Por su parte, dentro de la programación del III Encuentro Internacional de Comedia del Arte de Sevilla, el Teatro Alameda albergará el viernes 1 de abril dos citas con el teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia pero traído a estos días. La primera de ellas tendrá lugar a las 18 horas en los exteriores de la sala ya que será en la calle Crédito donde Lisa Ben Ci Vennia (Italia) represente el espectáculo infantil de guiñol Pulcinella (Polichinela).

A las 20 horas, ya en el interior de la sala de la Alameda, la compañía internacional de actores-artesanos fundada en España en 2011 por Cecilia Scrittore y Vene Vieitez trae a Sevilla el estreno de Betún, la historia de un niño de la calle en un inolvidable espectáculo de máscaras sin palabras, pero de gran significado. Esta fábula teatral y moderna sobre “un héroe muy pequeño”, recomendada para mayores de doce años, se inspira en las investigaciones sobre los niños que viven y trabajan en las calles que Teatro Strappato llevó a cabo durante un viaje a Bolivia.

Para terminar, la Sala Antiqurium propone este viernes (a las 21 horas) y sábado (a las 20.30) las últimas funciones del exitoso montaje El Peso de Judas, escrito e interpretado respectivamente por los sevillanos Borja de Diego y Jose Chía. Este espectáculo fue nominado a los Premios Escenarios 2019 en las categorías de Mejor Autor y Mejor Actor y gira sobre una figura clave del Nuevo Testamento ofreciéndole una voz propia al personaje que probablemente sea considerado el mayor traidor de la historia. Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden comprarse en la taquilla municipal del Teatro Lope de Vega (o una hora antes del comienzo de la función en la propia Sala Antiquarium).

Música y concierto

Por otro lado, el Espacio Turina sigue siendo el epicentro armónico del FeMÀS y continúa dando cabida a gran parte de sus conciertos como el de Cappella Neapolitana & Antonio Florio (que interpretarán Passioni Barrocche Napoletane el viernes 1 a las 20 horas), A5 Vocalesemble (que dará vida al programa Los otros maestros andaluces del Siglo de Oro el sábado 2 a las 12 horas) o The Orlando Consort (a cargo de MANTRA: Musical Conversations Across the Indian Ocean, el domingo 3 a las 20 horas).

Este festival sigue con sus actividades en diversos espacios de la capital como ‘FeMÀS en las calles’ (en la Calle Asunción el viernes a las 18 horas, en el Parque Rectora Rosario Valpuesta el sábado a las 13 y en la Plaza de San Gabriel el domingo también a la una de la tarde), el Real Alcázar (con las sopranos Hana Blazíkova & Barbora Kabátkova el sábado a las 20 horas) o la Iglesia de San Luis de los Franceses (donde actuarán Leonardo Rossi & Alejandro Casal el domingo a mediodía).