El catamarán que se ocupa de la limpieza de los márgenes y orillas de la dársena del Guadalquivir, que comprenden entre el puente de las delicias hasta San Jerónimo y también de todos los objetos flotantes en superficie y manchas de aceites de los barcos mercante en la zona del muelle comercial, se encuentra estropeado y en desuso desde finales del mes de Agosto, ha denunciado hoy la concejala sevillana de la colación IU-Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Eva Oliva quien ha solicitado al Ayuntamiento una solución urgente para esta situación.



Oliva ha señalado que “el catamarán se encuentra actualmente en el Puerto de Gelves, en talleres, y no conocemos con exactitud cuáles son los problemas que presenta o cuándo será puesto de nuevo en funcionamiento, por lo que nos preocupa la limpieza de nuestro río, y las demás funciones que realiza como son el atender a todas las llamadas de radio de emergencias que hacen todos los organismos oficiales, como Capitanía Marítima, o Policía nacional y Local”.



También ha mostrado su preocupación por el personal que trabaja en él, por lo que la edil solicita al Gobierno municipal “una solución lo antes posible”, y conocer que ocurrirá con estos trabajadores”. “Mucho nos tememos,- ha declarado Oliva- que esta situación que no es nueva, sino que ocurre demasiado a menudo, pueda ser una excusa para proceder a su privatización, algo que, a nuestro juicio, sería una decisión totalmente errónea”.



Los problemas ya están afectando a la dársena del Guadalquivir y a su limpieza ya que la embarcación no realiza actualmente ninguna de las tareas que tiene encomendadas`. “El Anastasio Senra realiza unas actuaciones que no pueden dejar de acometerse”, ha destacado Eva Oliva, “sin embargo vemos como cada vez que tiene un problema de mantenimiento se demora en exceso su arreglo y puesta en funcionamiento, lo que nos demuestra una vez más el poco interés del gobierno de Juan Espadas por la limpieza de la ciudad, incluido su río”.

