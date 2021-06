El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves por unanimidad la modificación puntual del PGOU. De esta forma, se revisarán las ventajas de algunos edificios privados de Sevilla que podían ampliarse. Estas condiciones les permitían aumentar su edificación en zonas con poca densidad de edificios. Residencias universitarias, residencias de mayores o clínicas sanitarias privadas, serán algunos de los edificios de Sevilla con ventajas que se someterán a revisión.

«En la actualidad, no son necesarios estos incentivos que se establecieron en el año 2006, cuando se aprobó el PGOU, dado que este tipo de equipamientos públicos o privados se han ido desarrollando en distintos puntos de nuestra ciudad. Por tanto, se requiere una ordenación y revisión», ha explicado ante el Pleno el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

Mientras que se completa esta modificación puntual del PGOU, se suspenden las licencias afectadas por ventajas de edificabilidad de 2006. De esta forma se podrá evitar una proliferación de estos equipamientos en algunas zonas «Esta suspensión no quiere decir que se paralicen todas las licencias para residencia o clínicas, sino sólo aquellos proyectos que se quieran acoger a los incentivos de edificabilidad», según ha dejado claro Muñoz.

Modificar el PGOU para revisar las condiciones

La tramitación de esta modificación del PGOU permitirá revisar estas determinaciones que favorecían el desarrollo de equipamientos privados. Además, establecerá un nuevo régimen que regule la compatibilidad de usos, de forma que se mantengan las condiciones y la edificabilidad de cada zona. Así, se favorecerá el mantenimiento del ambiente e imagen urbana propios de cada barrio. Mientras ello se define se suspenderán temporalmente las nuevas licencias que se presenten a partir de ahora. Se trata de aquellas que pretendieran acogerse a los artículos que se van a modificar.

Esta modificación no tiene por objetivo limitar la compatibilidad de usos que es una herramienta flexible y conveniente. Es decir, esta modificación no supondrá que no se puedan construir equipamientos privados en estas parcelas calificadas con otros usos. Simplemente se van a establecer las condiciones edificatorias del uso original, sin ventajas adicionales dado que el incentivo previsto en el PGOU para favorecer equipamientos privados frente a usos comerciales y terciarios obedecía a otro momento económico e histórico. «Los objetivos de esa excepción se han cumplido y ahora, el gobierno promueve esta revisión, dado que los efectos en algunos casos están siendo contraproducentes para algunos entornos urbanos que deben ser protegidos», ha concluido el delegado.

