La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un varón acusado por agresión y allanamiento de la vivienda de su ex novia en Sevilla. El agresor, al grito de «abre, abre, ea ya me voy a la cárcel», escaló la fachada de la vivienda hasta llegar a ella.

El acusado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará finalmente tras la conformidad alcanzada entre las partes. Este ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de allanamiento de morada en concurso medial con un delito de lesiones. La Audiencia aplica en ambos delitos las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño. Mientras, en el delito de lesiones, aplica el agravante de reincidencia, pues el acusado ya fue condenado a cuatro meses y 15 días de multa por un delito de lesiones en 2014. Esta fue sustituida por 67 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

«Ea, ya me voy a la cárcel»

En la sentencia, se considera probado que la agresión y el allanamiento en Sevilla tuvieron lugar a 22:00 horas del 30 de mayo de 2017. Ene ese entonces, el acusado se personó en el domicilio de la víctima y la llamó. La mujer no quiso salir de su casa, por lo que el condenado escaló por la fachada de la vivienda hasta llegar al balcón. Mientras subía gritaba «abre, abre, ea ya me voy a la cárcel». Una vez en el balcón, fracturó la persiana, sacando de su guía la puerta corredera de aluminio, y rompió el cristal de la misma. Tras ello, y sin el consentimiento de la víctima, accedió al interior del domicilio. Una vez en su interior, y «con ánimo de menoscabar la integridad física» de su ex novia, le propinó un «fuerte» golpe en la frente. Ello le ocasionó distintas lesiones.

En mayo de 2017, se dictó auto por el que se prohibió al acusado comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la afectada. El condenado ha abonado las cantidades por las lesiones y daños causados, por lo que se le aplica la atenuante de reparación del daño.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...