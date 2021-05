El proceso de vacunación permitirá, previsiblemente, la vuelta a la normalidad en las aulas universitarias con una total presencialidad. Las tres instituciones universitarias de Sevilla: la Universidad de Sevilla(US), la Pablo de Olavide (UPO) y la Loyola, encaran el curso que comenzará en septiembre con la máxima normalidad posible.

Pretenden tener una máxima presencialidad en las aulas, siempre y cuando la situación epidemiológica del momento lo permita. El nuevo curso en Sevilla empezará, según lo previsto, el 20 de septiembre. Para entonces, y según el presidente del Gobierno, el 70% de la población se estará inmunizada a finales de agosto. Esto supone gran parte de los estudiantes universitarios, por lo que se espera una tendencia a la baja de los contagios y un riesgo en mínimos.

Hasta ahora, las universidades han mantenido un modelo mixto de presencialidad. La modalidad online ha sido primordial para el desarrollo del curso, sobretodo en los momentos más complicados de la pandemia en los que había una gran incidencia.

Esta semipresenciaidad se vio interrumpida dos veces. En noviembre del año pasado con la irrupción de la segunda ola y el pasado enero, con la tercera. En ambas ocasiones las clases teóricas fueron totalmente telemáticas y sólo se permitió acudir a los centros para las prácticas y los exámenes.

Presencialidad en la Universidad Pablo de Olavide

La Pablo de Olavide (UPO) también comenzará, previsiblemente, el curso el 20 de septiembre. La intención principal es hacerlo “con estudiantes en el campus”. El rector de la UPO, Francisco Oliva, explica que “el próximo curso se ha programado para poder responder a cualquier contingencia que se presente”. En el presente curso, debe recordarse, que la presencia de alumnos ha sido mínima en sus aulas.

El primer escenario es, como en la US, el de la máxima presencialidad posible, con lo que se retomaría la normalidad existente antes del Covid. No obstante, también se contempla la posibilidad de que haya restricciones de aforo. No se descarta como escenario probable la docencia dual con un 50% de estudiantes en clase y otro 50% en sus domicilios. También se contempla la opción de que existan restricciones más severas, para lo que se ha programado un curso con enseñanza online de las materias teóricas y con presencialidad en las prácticas.

Medidas en la Universidad Loyola

La Universidad Loyola Andalucía en Sevilla apostará también por la presencialidad el próximo curso, aunque las medidas de prevención y protección individuales y colectivas se adaptarán en función de la evolución de la pandemia. En este centro privado se volvió a las clases presenciales en el campus el pasado 10 de marzo, tras la tercera ola.

La institución jesuita recuerda que ha mantenido “en todo momento” la obligatoriedad de la asistencia a clase, “parte esencial de nuestro modelo educativo”, aunque ha permitido a los estudiantes la posibilidad de escoger el tipo de presencialidad: en modo presencial, o en modo presencial-virtual, excepto para las asignaturas que conllevan la presencia física de forma obligatoria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...