El Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla (US) avanzan en su apuesta conjunta por el futuro de la institución universitaria y la ciudad con la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones en habitabilidad, cultura, internacionalización e I+D+i.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el rector de la US, Miguel Ángel Castro, han rubricado hoy este convenio que se enmarca dentro del Plan Estratégico de la US 2018-2025 y del Plan Estratégico Sevilla 2030 del Ayuntamiento.

Habitalidad

El primero de los ejes de estas acciones conjuntas es la habitabilidad. El objetivo último es hacer de Sevilla una ciudad sostenible. Para ello, se pondrán en marcha acciones como la iniciativa Universidad de Sevilla-Smart University (US-SU), que será parte fundamental del proyecto Sevilla Smart-City y que implicará la sintonía de todos los campus universitarios de la US con los proyectos que el Ayuntamiento implemente en la ciudad.

En este sentido, la US seguirá desarrollando el modelo de residencias universitarias como opción real para la revitalización de los barrios e integración en un verdadero espacio habitable de convivencia. Además, la US contribuirá al desarrollo y ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2030 de la ciudad de Sevilla con acciones de fomento de una movilidad sostenible, como el Sistema Integral de Bicicletas de la US (SIBUS), y con trabajos de investigación en este mismo sentido.

Por otra parte, ambas instituciones apostarán por la innovación tecnológica como herramienta fundamental para desarrollar un plan conjunto de acciones medioambientales, de economía social y circular. En este contexto la Universidad de Sevilla ha sido invitada a participar en el proyecto citiES 2030, una plataforma de gobernanza multinivel dirigida al desarrollo de políticas y acciones necesarias para la transformación de las ciudades.

La propuesta pretende acelerar la transición necesaria en las ciudades para cumplir los ODS de la Agenda 2030 y los objetivos de neutralidad climática establecidos por la UE y el Gobierno de España.

Segundo pilar fundamental: la cultura

La cultura será el segundo de los pilares fundamentales de esta colaboración. En él, serán prioritarios tanto el papel del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), como uno de los focos esenciales y principales agentes de la cultura de la ciudad, como el patrimonio histórico-artístico de la US. En este sentido, se desarrollará un Plan de cultura de la Universidad de Sevilla, que fomente las ayudas, convocatorias y premios.

También, se apostará por el proyecto museístico de la US, que tendrá su sede en la Antigua Real Fábrica de Tabacos y se integrará y promocionará dentro del programa patrimonial y museístico de la ciudad, poniendo en valor todo el patrimonio universitario.

Por otro lado, ambas instituciones potenciarán su colaboración en programas concretos ya activos como el Festival de Jazz de la US, la Orquesta Sinfónica Conjunta o el programa Ópera en marcha.

Internacionalización

La internacionalización es otra de las materias por las que apuestan Ayuntamiento y Universidad. En este sentido, la atracción de talento (estudiantes, profesores e investigadores) se plantea como una apuesta fundamental y la calidad de vida de la ciudad contribuirá a que la Universidad de Sevilla sea más atractiva para el talento internacional.

Del mismo modo, la recepción de un elevado número de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios en los diferentes programas de movilidad internacional (entre los que destaca el programa Erasmus) no sólo se entiende como una contribución a la economía local y el carácter internacional de la ciudad, sino que permitirá crear un grupo cada vez mayor de potenciales embajadores de la ciudad de Sevilla.

Mejora en los rankings universitarios

Paralelamente, se trabajará por la mejora de la US en los rankings universitarios internacionales para aumentar, al mismo tiempo, el prestigio de la institución universitaria y de la propia ciudad.

Parte fundamental de esta apuesta por la internacionalización es la Universidad Europea Ulysseus, proyecto financiado por la Comisión Europea, coordinado por la Universidad de Sevilla y del cual el Ayuntamiento de Sevilla es una Institución asociada. Ulysseus proporciona un marco de colaboración para la co-creación y participación del Ayuntamiento en actividades alrededor del Polo de Innovación Ulysseus en ‘Energía, Transporte, Movilidad y Smart Cities’, tanto en el ámbito de la educación como de la investigación y transferencia del conocimiento. Ulysseus contempla asimismo actividades de participación ciudadana como los ‘Living Labs’ y ‘Open Classes’ que se implementarán en colaboración con el Ayuntamiento.

Más allá del ámbito estrictamente académico, ambas instituciones colaborarán en programas conjuntos de promoción internacional y en la organización en Sevilla de semanas culturales de terceros países y de Congresos Internacionales. Además, trabajarán conjuntamente en la solicitud y puesta en marcha de un Instituto Confucio en Sevilla para fomentar la lengua y cultura chinas.

Actividades de I+D+i

El cuarto ámbito que centrará la colaboración de US y Ayuntamiento lo ocupan las actividades de I+D+i. En este sentido, cobran especial protagonismo diversos agentes de la ciudad como el Parque Científico Tecnológico de Cartuja, donde se impulsarán centros de innovación en los sectores de Energía y Movilidad, Aeroespacial y vehículos autónomos y Agroalimentario; la Zona de Actividades Logística (ZAL) del Puerto de Sevilla, que acogerá el Centro de Innovación Universitaria CIU3A, especializado en los campos de Industria 4.0, Logística, Materiales y Sostenibilidad; o el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis).

El proyecto ‘Campus Sevilla’ actuará como punto de enlace entre empresas, instituciones y Universidad de Sevilla para incrementar el impacto social y económico de esta colaboración y fortalecer la identidad de la US. Además, la Universidad de Sevilla ofrece una red de espacios de pre-incubación y coworking, y pone en marcha periódicamente iniciativas como el ‘Concurso de Ideas de Negocio’ que facilitan la transferencia del conocimiento a través de EBCs o start-ups.

Este convenio también contempla la creación de nuevos centros que impulsen la formación y participación de la ciudadanía en nuevas tecnologías, tales como el previsto Centro de Referencia sobre la Inteligencia Artificial.

Asimismo, se pondrá en marcha un Plan de Divulgación Científica, con el objeto de transferir el conocimiento generado en la Universidad a la sociedad más próxima y convertir así a la ciudad en referente de cultura científica a nivel nacional.

