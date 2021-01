Lista de espera de casi 3000 personas: denuncian el colapso de los servicios sociales de Sevilla

El PP ha alertado del “grave colapso de los servicios sociales municipales, que mantiene a casi 3.000 personas en lista de espera”.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado de nuevo del “grave colapso que sufren los servicios sociales municipales, que mantienen a cerca de 3.000 personas en lista de espera”. Así, el concejal del Grupo Popular, José Luis García, ha asegurado que “se están produciendo demoras de hasta dos meses en atender a los usuarios desde que solicitan ayuda a través del servicio telefónico 010 hasta que son efectivamente atendidos por las trabajadoras sociales”.

El edil popular ha indicado que “exactamente son 2.922 personas pendientes de atender en el conjunto de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla en diciembre de 2020”. Así se deduce de las respuestas remitidas por el Delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, a las preguntas formuladas por el PP en el seno de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal.

“Esto supone un auténtico cuello de botella en la atención a los usuarios de las Unidades de Trabajo Social del Ayuntamiento, que provoca que se está tardando hasta dos meses en atender a las personas”, ha detallado el concejal José Luis García.

García ha explicado que “esta información aportada por el propio Delegado Municipal de Bienestar Social corrobora la enorme dificultad en el acceso a los Servicios Sociales municipales, que se viene manifestando desde antes de la aparición de la pandemia por la COVID-19; provocada por el preocupante déficit que sufre en materia de personal la Delegación de Bienestar Social desde hace años. También demuestra la ineficacia del Plan de Choque puesto en marcha por el gobierno municipal del PSOE en octubre de 2020 para intentar reducir las preocupantes cifras de listas de espera, puesto que dicho Plan se basó en sobrecargar aún más el trabajo de los mismos y escasos trabajadores de los Servicios Sociales municipales”.

Cifras por distritos

La situación de colapso más preocupante es la que sufre el Centro de Servicios Sociales de Cerro-Su Eminencia, con 600 personas en lista de espera y un periodo máximo para la atención de dos meses. La misma gravedad en la acumulación de asuntos se observa en el Polígono Sur, con 590 usuarios que esperan a ser atendidos, y una demora en el plazo de atención también de dos meses. Les siguen los Centros de Servicios de Bermejales:382 usuarios y un periodo máximo para la atención de un mes; Macarena: 281 personas en lista de espera con un periodo máximo para la atención de un mes y medio; Alcosa-Polígono Aeropuerto: 280 usuarios y un mes de demora; San Pablo-Santa Justa: 263 usuarios y un periodo máximo para la atención de diez días; Tres Barrios – Amate: 149 usuarios en lista de espera, con un periodo máximo para la atención de 2 meses; San Jerónimo: 123 personas y una demora de un mes.

El resto de usuarios en lista de espera, hasta contabilizar otras 254 personas, se acumulan en los Centros de Servicios Sociales de Nervión – 64 personas y veinte días -, Los Carteros – 63 personas y dos meses de demora – , Polígono Norte – 49 usuarios y un mes – , Torreblanca – 41 usuarios y un periodo máximo para la atención de un mes y medio; y Triana – Los Remedios – 37personas y un periodo máximo para la atención de un mes y medio.

Propuestas de Pleno sin cumplir

García ha recordado que en el Pleno Municipal de julio de 2020 se aprobó por unanimidad, una propuesta del Partido Popular consistente en aprobar cuanto antes un Plan Estratégico de los Servicios Sociales municipales, que solucione esta situación de colapso, más aún en estos tiempos en los que la demanda de atención social se ha disparado como consecuencia de la crisis económica galopante: la demanda de ayuda alimentaria se ha cuadriplicado, la problemática en materia de vivienda, para el pago de alquileres y suministros de agua y electricidad, se ha agravado considerablemente y se acumulan los casos de situación o grave riesgo de exclusión social de inmigrantes, menores o personas mayores.

Esta situación de escasez de personal en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla se ha visto agravada al finalizar el 13 de enero de 2020 el programa de contratos de refuerzo con motivo de la pandemia de la COVID-19.Por otro lado, la situación del nuevo Programa Zonas de Transformación Social – conocido como ERACIS -, tampoco es la ideal, ya que finalizará el 9 de junio de 2022, esto es, en menos de dos años. Hay que recordar que, actualmente, el 40 % de la plantilla de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla está cubierto con personal del Programa ERACIS. También debemos resaltar la situación de absoluta incertidumbre en la que se encuentran los 30 trabajadores del conocido como “Programa Concertado de Prestaciones Básicas”, que conocieron con fecha de 8 de enero de 2020, como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Sevilla declaró como nulos sus nombramientos, precisamente a solicitud del propio Ayuntamiento de Sevilla, que presentó la demanda en octubre de 2018, durante el mandato municipal socialista 2015 – 2019.

Situación actual

García ha detallado que “los trabajadores de los centros de servicios sociales reclaman, además del incremento de personal y la estabilidad en el empleo, una mayor coordinación con los recursos de formación para el empleo del propio Ayuntamiento. Igualmente, sugieren un reparto más equilibrado de los recursos tanto de personal como de prestaciones que se distribuyen entre los distintos centros de servicios sociales, teniendo en cuenta que las necesidades de unos y de otros varían según las zonas y los barrios de la ciudad en las que se ubican”.

Sin embargo, “como es habitual, para solucionar la situación de colapso de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Espadas no está. Sevilla necesita un Alcalde que adopte las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se lleve a cabo una efectiva planificación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla”. El concejal José Luis García ha recordado que el Delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, se comprometió en el Pleno Municipal de noviembre de 2018 a llevar a Pleno un Plan Estratégico de Servicios Sociales a medio plazo, una planificación de los Servicios Sociales que todavía no se ha hecho”.

“Se hace más urgente que nunca que el Ayuntamiento de Sevilla atienda la reclamación de los trabajadores de los Servicios Sociales municipales que piden que, en tanto se crean en plantilla nuevos puestos de trabajo en los Servicios Sociales, se cubran las necesidades de personal recurriendo a la aprobación de programas de empleo propios del Ayuntamiento de Sevilla, en base a la figura de trabajadores interinos adscritos a programa, con un plazo de duración mínimo de tres años”, ha reiterado José Luis García.

El concejal popular ha manifestado que “urge que se dé una solución definitiva al problema de la temporalidad de los programas sociales y al problema latente de la financiación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, siempre afectados por la falta de continuidad de las subvenciones concedidas por otras administraciones”. Ha añadido que “la calidad de la prestación a los usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla se está resintiendo gravemente por la nefasta gestión del alcalde del PSOE, Juan Espadas, que está más preocupado pos sus aspiraciones personales que por los problemas de la ciudad”.

Ha concluido que “Sevilla necesita un alcalde que se preocupe por la ciudad y por los problemas que están atravesando los ciudadanos, que se han visto incrementados por esta crisis, no un alcalde dedicado al marketing, a los anuncios humo y que no se preocupe por poner en marcha medidas para paliar esta situación y para reducir las largas listas de espera en los centros de servicios sociales”. García ha reiterado que “se están dando situaciones dramáticas por lo que no es un problema que se dé, únicamente, en zonas tradiciones de exclusión social sino en cualquier parte de la ciudad, por lo que urge que el gobierno de Espadas trabaje con más agilidad y responsabilidad para dar una respuesta y atención eficaz a todas las personas que lo necesiten”.