La consejera de Salud, Catalina García, ha dejado abierta la puerta a la reapertura del centro de ITS de Sevilla. El establecimiento cerró en septiembre para implantar un nuevo modelo de atención, pero la consejera ha recordado que se comprometió a reabrirlo si el nuevo modelo «funcionaba bien». Así lo ha expresado en respuesta a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, a través del diputado Rafael Recio.

Recio alertó de que el Gobierno andaluz está «deteriorando» la atención sanitaria de las infecciones de transmisión sexual en Sevilla. Además, «cambia un centro ITS de referencia y especialización por unas casetillas prefabricadas en el Hospital de Valme».

La consejera ha asegurado al respecto que ese centro «tenía deficiencias y problemas». «Para empezar no teníamos trazabilidad de los pacientes que había en esa instalación. Se puso encima de la mesa para que hubiera uniformidad en toda Andalucía en cómo se trataban la ITS y que la puerta de entrada fuera Primaria, con un referente de ITS en el hospital, para agilizar y para coordinar toda la atención».

Por su parte, Recio ha detallado que la ITS de Sevilla lleva un año en unas instalaciones prefabricadas que «no garantizan ni el trato ni la confidencialidad, como denuncian los pacientes». Se trata de una ubicación a las puertas del centro hospitalario, creada de forma provisional para el Covid, «sin privacidad alguna».

La consejera ha replicado al parlamentario socialista que lo que está ahora mismo en el hospital de Valme, en esas caracolas, es el servicio de infecciosos del hospital, «no es el centro de ITS de Sevilla».