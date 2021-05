Un vecino de Utrera será sancionado por protagonizar una temeraria acción en contra de las normas que Dirección General de Tráfico impone. Este, a manos de un vehículo Renalut Scenic rojo, conducía con la puerta trasera de su coche abierta de par en par, con un televisor de grandes dimensiones que atravesaba los asientos traseros del vehículo.

La imagen de este temerario conductor no tardó en llamar la atención de los vecinos de la zona de La Trianilla de Utrera alrededor de las 15:30 de la tarde. Estos, a través de sus teléfonos móviles grabaron la temeridad. Estos videos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales, ya que este no dudaba en circular sin precaución alguna (mediante zigzags) a pesar de llevar la puerta trasera abierta, y el televisor asomando por la misma.

La Policía local de Utrera no tardó en localizar al protagonista de esta temeraria acción. Además de la multa por la temeridad cometida, los policías también comprobaron que el vehículo no contaba con un seguro en vigor y que su compra no constaba en las administraciones correspondientes. El vehículo ya ha sido retirado a dependencias policiales, a expensas de que el ‘dueño’ regularice su situación.

