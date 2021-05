Un hombre ha ingresado en prisión por abusar sexualmente de su sobrina, cuando esta tenía entre 7 y 13 años, en Alcalá de Guadaíra, donde residía. El ingreso se ha producido casi 13 años después, cuando la entonces menor tiene ya 19 años.

Tras varios intentos de retrasarlo, el ingreso en prisión se vincula a una sentencia condenatoria recibida por el agresor, con una pena de 11 años de cárcel, en la que se estima coherente y veraz el testimonio de la víctima, que comenzó a sufrir abusos en 2008, según ha recogido Diario de Sevilla.

El agresor aprovechaba que la pequeña se quedaba con él a solas en su domicilio de Alcalá de Guadaíra para abusar de su sobrina, realizándole tocamientos y obligarla a hacérselos a él, llegando a eyacular delante de la niña. Fueron los compañeros de ella quienes, al tener consciencia de la situación, denunciaron los hechos, ya que la niña no se había atrevido a hacer nada al respecto para no romper la familia y seguía yendo al domicilio del abusador para que no fuese a abusar de su hermana.

