8 de cada 10 médicos de familia de Atención Primaria de la provincia de Sevilla soportan diariamente sobrecarga laboral. Así lo denuncia el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que recuerda que a finales de enero de 2024, se cumplió un año de la firma del Pacto de Limitación de Agendas entre el SMA y SAS, por el que quedaba limitada a 35 pacientes al día el volumen máximo que podía atender un médico de familia y a 25 al volumen máximo que podía atender un pediatra. Se intentaba con ello salvaguardar la calidad de la asistencia sanitaria a la par que evitar la sobrecarga laboral que desde hace décadas soporta la Atención Primaria.

Este pacto que en un principio amparaba a los centros de salud con más de 3 profesionales por categoría, recogía la negociación de medidas compensatorias dirigidas a aquellos profesionales que no pudieran beneficiarse de él. Sin embargo, el sindicato aclara que esa negociación no se ha llevado a efecto hasta el momento. «El SAS no ha querido compensar a esos profesionales que, por el mero hecho de desarrollar su labor en centros de salud pequeños, están alejados de la capital y, por ende, desempeñan su labor prestando asistencia a pacientes de zonas remotas. Otro detalle que debería tenerse en cuenta cuando el SAS hable de despoblación de médicos».

La nota de prensa emitida por el Sindicato lamenta que «desde la firma de este pacto, no hemos vuelto a saber nada del SAS en lo que respecta a la protección de la salud de profesionales ni al grado de cumplimiento e implantación de dicho pacto. Por ello, desde el SMA-Sevilla hemos querido realizar un estudio al respecto».

A finales del mes de enero de 2024, el SMA lanzó una encuesta abierta a los médicos de familia de Atención Primaria que recogía algunas cuestiones relacionadas con los efectos del pacto a un año vista y cuyas respuestas arrojan datos alarmantes:

En primer lugar, el pacto sólo se cumple de forma regular en un centro de salud, en el que sólo trabaja un médico y que, curiosamente, no estaría afectado por la aplicación del pacto: El Madroño.

En segundo lugar, el 20,5% de los médicos de familia de Atención Primaria atienden entre 30-39 pacientes al día, es decir, que sobrepasan frecuentemente el límite pactado de número máximo de pacientes y soportarían, por tanto, sobrecarga laboral ocasional.

Y, en tercer lugar, el 79,2% de los médicos de familia encuestados atienden diariamente a 40 o más pacientes (por encima del límite fijado en el pacto) y soportan sobrecarga laboral permanente.

El 36,7% de los médicos de familia de Sevilla atienden diariamente a 50 o más pacientes, el 8,9% a 60 o más, el 2,5% a 70 o más y el 1,7% a más de 80 pacientes al día.