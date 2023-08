El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha despedido a una Técnica de Laboratorio que prestaba sus servicios en el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, supeditado al Hospital Universitario Virgen de Valme, tras la petición de una reducción de jornada por cuidado de menor.

La profesional, que había sido contratada el 1 de julio a través de la bolsa de trabajo del SAS con un contrato por obra y servicio con duración 6 meses, solicitó una reducción de jornada por cuidado de un menor, una prerrogativa laboral que se le concedió a partir del 15 de agosto. Sin embargo, apenas dos días después de obtener esta concesión, el departamento de Recursos Humanos del hospital le notificó su despido basándose en la premisa de no haber superado el periodo de prueba, a pesar de que llevaba 5 años trabajando para el SAS y, por lo tanto, contaba con una alta experiencia en el sector.

Sin explicaciones

«A pesar de que se me pone impedimento por parte de mi supervisora, yo solicito la reducción de jornada. Esta se me concede desde el 15 de agosto. El día 17 de agosto desde Recursos Humanos me llaman para entregarme una carta de despido con el asunto: no ha superado el periodo de prueba. Nadie, ni supervisor ni facultativo, me han dado una explicación», explica Ana Cristina, la Técnica de Laboratorio despedida. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exigen explicaciones, «pues la conciliación familiar es un derecho que no debe ser menoscabado».

«Este caso adquiere mayor relevancia debido al contexto en el que nos encontramos pues el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, gestionado por el Hospital Universitario Virgen de Valme, forma parte del proceso de integración de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES), lo que pone de manifiesto la inmoralidad de aplicación del artículo 12 del convenio colectivo, que aborda el periodo de prueba. El despido de una profesional con una amplia experiencia en el SAS, contratada a través de la bolsa única, es algo inmoral», concluye en sindicato en un comunicado.