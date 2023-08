Jordi L. Coy, alicantino afincado en Sevilla, ha sido premiado por la NASA por una fotografía de la Luna tomada desde Morón de la Frontera, su lugar actual de residencia. En ella se puede apreciar la conjunción de la Luna y Júpiter, que en astrología significa que dos astros aparecen cerca el uno del otro, provocando una ilusión óptica de proximidad, cuando en realidad están muy lejos entre sí.

Se trata del tercer premio por parte de la NASA a Coy, que acumula tres APOD (Astronomy Picture of the Day), el mayor reconocimiento a nivel mundial para un astrofotógrafo. Y no es para menos, ya que en una entrevista ha explicado que tardó cinco horas y media en captar la imagen que le ha llevado al éxito. «Hace no mucho tiempo, pensaba que lograr uno era algo imposible, y después de conseguir el primero en el 2021, hoy alcanzo el tercero. Uno cada año (2021, 2022 y 2023)», cuenta en el pie de la foto ganadora, colgada en su perfil de Instagram. «Si me dicen esto hace un tiempo, no me lo hubiera creído ni por asomo», relata.

La fotografía ganadora de este premio fue tomada a las afueras de Morón, en un lugar con la suficiente altura como para tener la visibilidad perfecta. Para ello, cuenta, necesitó dos equipos que contenían una cámara, un teleobjetivo, un trípode y un disparador.

Tres premios, tres fotografías diferentes

Jordi consiguió su primer APOD en 2021, «con una foto del Sol y un gran conjunto de manchas solares sobre la Sierra del Cid de Petrer (Alicante)», declara. El segundo gran reconocimiento llegó tan solo un año después, en 2022, «con una foto de la galaxia Andrómeda sobre las dunas del vasto desierto del Sáhara». La tercera, la que le ha hecho alcanzar este reconocimiento por tercer año consecutivo, «la realicé en junio de este año, a las afueras de Morón de la Frontera (Sevilla), en el momento álgido de la conjunción de la Luna y Júpiter», explica.

El astrofotógrafo cuenta en su publicación de Instagram que siempre busca «hacer trabajos diferentes y no parecer repetitivo». Confiesa que eso mismo es lo que más le gusta de haber recibido estos tres premios, «lo tan diferentes que son una foto de la otra y los lugares tan distintos en los que se realizaron las fotos».