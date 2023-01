La única médica que presta sus servicios en la pequeña localidad de Badolatosa ha denunciado actos vandálicos en su coche, que el pasado viernes amaneció con una pintada en el capó que decía «vete» además de las cuatro ruedas pinchadas.

La sanitaria ha denunciado los hechos en una entrevista a la Cadena Ser y estos además han sido confirmados por el Área Sanitaria de Osuna, en la que está incluida Badolatosa y que a través de un Tweet ha condenado los hechos: «El Área Osuna condena y rechaza el episodio de agresión a nuestra compañera en la UGC Estepa y le mostramos nuestro total apoyo. Para todo tipo de amenaza o agresión, física o verbal, se garantiza el apoyo psicológico y jurídico a afectados siguiendo el Plan de Agresiones del SAS».

Además, según recoge Diario de Sevilla, la Guardia Civil se encuentra al tanto de la situación y una vez que se ratifique la denuncia, comenzará una investigación para esclarecer los hechos.

«También es una agresión psicológica»

En las declaraciones recogidas en la entrevista de la Cadena Ser, la sanitaria comenta que estos actos vandálicos se deben al descontento general que hay con respecto a la precariedad asistencial. «Llegan pacientes sin cita, exigiendo que les atiendas o que les resuelvas una baja. Como no se accede, esto les ocasiona una molestia. Me han colocado un grafiti en el centro médico exigiendo que me vaya. Posteriormente cometieron esa agresión contra mi vehículo. Esta situación no sólo me pasa a mí, sino a muchos compañeros que están en su centro de salud». «No es sólo un delito… también es una agresión psicológica, porque esto causa perturbación en mi día a día y el temor a que vuelvan a agredirme hacia mis bienes materiales sino hacia mi persona», añade.

En Badolatosa, municipio con algo más de 3000 habitantes, la plantilla médica debería estar compuesta por dos médicos de familia y un pediatra a media jornada, puestos que actualmente solo cubre la médica que ha sufrido estos actos vandálicos.

Concentración vecinal en apoyo a la sanitaria

El Ayuntamiento de Badolatosa ha convocado concentración en apoyo a la médica del municipios a través de un comunicado a través de Facebook:

«Tras estar en contacto nuestro Alcalde, Antonio Manuel González, desde el viernes con el Centro de Salud y haber conversado ayer sábado con el Gerente del Área Sanitaria de Osuna, ambos han acordado reunirse mañana lunes 23 de Enero en el Consultorio, con el fin de tratar el tema de los actos vandálicos realizados estos días hacia la médico del Consultorio de Badolatosa. A dicha reunión asistirá también el Director de la Zona Básica de Estepa. La reunión será a las 11 de la mañana y tras la finalización de la misma, convocamos a tod@s los vecinos de la localidad a una concentración en apoyo a Olga».