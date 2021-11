La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento de Osuna ha iniciado el expediente de expropiación forzosa de la ermita de Santa Ana, ubicada en la Avenida de la Constitución, para que ésta pase a ser de titularidad municipal y llevar a cabo en ese espacio la construcción de una residencia para las personas mayores.

La ermita tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados, de los cuales está previsto que en torno a los 2500 se destinen a la construcción del edificio que albergue la propia residencia y el resto serán zonas de esparcimiento.

Sobre el proyecto de la misma, la alcaldesa de Osuna ha explicado que «si bien se está trabajando ya en su elaboración, no obstante lo prioritario es resolver este expediente de expropiación forzosa, para posteriormente definir el proyecto, el cual no quedará ultimado hasta que no decidamos si la residencia va a ser cien por cien municipal o en colaboración con la empresa que se encargue de la gestión de la misma, a lo que hay que añadir el concierto de plazas con la Junta de Andalucía».

La alcaldesa de Osuna ha manifestado que «aún es demasiado pronto para marcar plazos, dado que estamos al inicio de un camino que le queda un largo recorrido, no obstante vamos a ir informando a medida que vayamos alcanzando las metas que nos hagan posible finalmente ver esa realidad que es la construcción de una residencia para personas mayores en nuestro pueblo».

La futura residencia de personas mayores en la ermita de Santa Ana será un centro socio sanitario que incluirá también una Unidad de Día, es decir, un servicio donde atender a personas mayores dependientes, pero no de modo residencial, sino durante un período de horas diario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...