EEUU ha decidido trasladar de Morón a Italia a su fuerza militar de despliegue rápido en África. Tras el acuerdo, ocho años atrás, de habilitar la base aérea sevillana para uso compartido por ambos países, incrementando así el número de tropas de Estados Unidos en el recinto castrense, el país ha decidido trasladar a Italia el contingente. En una reciente reunión se habría confirmado al comité de empresa el traslado, que ya habría comenzado y concluiría a final de este mes, según ha informado la representación sindical de la plantilla española de los servicios civiles de la base.

Gracias a una enmienda al convenio de cooperación entre EEUU y España que regulaba el uso de la base de Morón, los americanos podían desplegar allí hasta un total de 36 aeronaves, 2200 militares y 500 profesionales civiles, aunque nunca se llegó a superar la cifra de 800.

Mediante este convenio, Morón se convertía en base permanente de la fuerza militar de EEUU de despliegue rápido en África. Asimismo, el incremento estadounidense en la base fue acompañado de una reducción de personal español adscrito a diversos servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia o higiene industrial. Es por ello que el comité de empresa de tales servicios lleva años denunciando la situación, en la que se sustituye personal español por estadounidense.

No obstante, el presidente del comité de empresa ha asegurado que este traslado no tiene porqué tener incidencia en la plantilla española, ya que si la llegada de personal en 2013 no se tradujo en una contratación de personal, ahora no tiene que haber consecuencias negativas.

