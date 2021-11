La Universidad de Sevilla ha lanzado la convocatoria general de movilidad internacional para que estudiantes de Grado, Máster y Doctorado puedan cursar parte de sus estudios en el extranjero el próximo curso 2022-23. En esta convocatoria, publicada este miércoles, la US oferta plazas de movilidad de estudios en casi 800 universidades de 62 países de todo el mundo.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la inclusión del primer programa de movilidad Ulysseus, que destina más de 200 plazas para que estudiantes de la US puedan realizar parte de sus estudios en una de las otras cinco universidades integrantes de Ulysseus.

Por niveles, las plazas incluidas en esta nueva edición de la convocatoria general de movilidad de la US se dividen en 5390 de Grado, 579 de Máster y 148 de Doctorado, lo que supone un total de 6123 plazas. La convocatoria de movilidad de prácticas internacionales se lanzará el próximo mes de febrero.

El programa Erasmus +, que facilita las movilidades en Europa, está incluido en esta convocatoria y es el pilar fundamental de la movilidad internacional en la US. De las más de 6000 plazas, 4581 se corresponden con destinos Erasmus (3999 de Grado, 475 Máster y 101 de Doctorado). Estas plazas se distribuyen en 589 universidades europeas de 35 países del programa Erasmus +.

Países fuera de Europa

La US complementa esta oferta con otro grupo de plazas en destinos no Erasmus que sufraga con financiación propia. Estas plazas posibilitan al estudiante de la US vivir la experiencia internacional más allá de Europa. En total se ofrecen 1582 plazas en 27 países que van desde EEUU hasta Australia, pasando por China, Rusia y gran parte de Suramérica. La financiación en los destinos iberoamericanos se complementa con el programa de becas de movilidad Santander Iberoamérica.

Además de realizar parte de sus estudios en otras universidades, la US también ofrece a sus estudiantes la posibilidad de cursar un total de 68 dobles titulaciones internacionales de Grado y Máster. Los alumnos interesados en obtener alguna de estas dobles titulaciones que implican una movilidad internacional también deben participar en esta convocatoria general de movilidad.

Convocatoria de movilidad Ulysseus European University

La gran novedad de la movilidad internacional en la US de este año es el lanzamiento del primer programa de movilidad Ulysseus, donde se ofertan más de 200 plazas de Erasmus para estudiantes de la Universidad de Sevilla en las otras cinco universidades socias de Ulysseus. Esta es una oportunidad única para los estudiantes de la US de formar parte de la primera promoción de movilidad de la Universidad Europea Ulysseus y les permitirá participar activamente en la construcción de la misma. Esta oferta se desarrolla dentro de la convocatoria general de movilidad de la US y consta de plazas en 54 de las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado impartidas en 17 centros de la US.

Adicionalmente, se sumarán nuevas oportunidades en el programa de prácticas internacionales de la Universidad Europea Ulysseus para estudiantes, así como el programa de movilidad Ulysseus para los miembros del PDI y el PAS, cuyas convocatorias se lanzarán próximamente.

En este ecosistema se fomentará la integración de la Educación con la Investigación y la Transferencia del Conocimiento alrededor de seis polos de innovación, con el objetivo de desarrollar títulos europeos conjuntos, impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida y las micro-credenciales, contribuyendo al desarrollo de las ciudades y regiones de las Universidades participantes.

