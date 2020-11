Dios ha muerto otra vez, como dijo Nietzsche, como se refería el Presidente Azaña a la laicidad tan necesaria del estado, como sentimos muchas personas llegando a una simple conclusión, pero este dios había sido humanizado, igual que los dioses griegos y romanos, con sus virtudes y defectos. Un dios que ha llenado de alegría a su gente. En primer lugar, situó en el mapa su barrio, donde las necesidades son urgentes y las carencias infinitas, les hizo visibles ante los ojos de la heredera aristocracia virreinal de la República Argentina. Luego a su club, deslumbró siendo un zagal, sudó la camiseta y alcanzó un subcampeonato y cuatro Pichichis. Luego lo vendieron a unos de los más grandes de América, allí estuvo un año y si llegaron a ser campeones. El resto ya lo saben: FC Barcelona, Napoli SSC, Sevilla FC…hasta esta semana en que su delicado estado y su paupérrima situación física no dieron para más. De esta ya no salió.

“Football is the most wonderful and healthiest sport around the world. No doubt about it. I failed but Football must not be affected. I did wrong and I had paid for it then…the ball, the ball is stainless. D10S

Un icono mundial endiosado que va ser recordado como el futbolista más significativo de la historia. Una persona que abrió la boca cuando quiso y no miró el “parné”. Lo humillaron una y otra vez, tantas como pudieron, pero aun así, él siempre renacía para regresar y llenar calles y estadios. Un hombre espectáculo que se negó a ser un Platini o un Beckembauer, entre tantos “bien puestos”, diciéndole no a la FIFA.

Tampoco calló cuando le mentaron Latinoamérica. Siempre creyó en la Gran Patria, a diferencia de quienes sólo creen en las islas caribeñas. Un ser humano que nunca tuvo ni un soplo de intimidad en los últimos 45 años de los 60 que vivió. Si hubiesen podido o hubiesen tenido la más mínima oportunidad, lo habrían metido en la cárcel. Las fake news nos parecen horripilantes, para él fue su banda sonora de cada día.

No olvidemos que fue un niño explotado que nunca tuvo quien le pudiera ayudar honestamente, ni una familia preparada para lo que le vino. No era perfecto, excepto en el fútbol. En lo demás, era un ser humano tan vulgar como yo o tú que lees esto. La droga lo ha machacado, igual que ha arruinado a millones de familias que han visto consumirse a sus seres queridos. Un enfermo como otro, pero con una popularidad que nunca le ayudó. Los políticos lo intentaron utilizar, pero como no lo domesticaban, le atacaban. Dios ha muerto para recordarnos que ni él es inmortal.

“ It was the Hand of God”.D10S

En la cultura hispana, en las dos orillas del Atlántico, la picaresca siempre ha sido un símbolo del débil contra el poderoso, David contra Goliath, el Lazarillo de Tormes, el anti-héroe que derrota al villano a su manera, con lo que puede y cuando es factible. Esa rebeldía esperanzada en que el poder no siempre gana, que la “lana” no lo es todo. Por eso la Mano de Dios es tan querida. Esa síntesis se personificó en Maradona, no porque él quisiera, nunca lo deseó, fue la suma de un conjunto de circunstancias. Curiosamente al bar-café de la embajada Británica en Argentina le llaman sarcásticamente The Hand of God.

“ I was told by them the doors were open but they never gave us the keys.”D10S

Peter Shilton, el hombre que salió más perjudicado de esa jugada, siempre se quejó de que Maradona nunca se disculpara. No ha entendido aún, ni ha tenido curiosidad de conocer otra cultura, donde el fútbol se juega y se gana, pero las normas se incumplen hasta que las ve el árbitro, al igual, que era el libre comercio inglés del siglo XIX, el cual embargó naciones nacientes clamando al cielo por la igualdad de mercado. ¡Hipocresía!

El “I am sorry” que se escucha por todas partes, como si hacer cualquier daño se pudiera omitir al pronunciar tal código verbal.

Sin duda, el fin no justifica los medios, pero no hay estado que haya incumplido tan rápido las reglas como recientemente Reino Unido.

“ I had grown in a restricted neighborhood of Buenos Aires. It was restricted to Energy, also water and phone line networks.D10S

La relación UK-Argentina ha sido conflictiva desde hace siglos. Las invasiones de Buenos Aires, la expulsión de los argentinos de las Malvinas por dos veces en el siglo XIX y en 1982. Los créditos para la independencia que tardaron en pagar con sus intereses. La explotación de recursos naturales como moneda de cambio, todo un cúmulo de despropósitos. El único lugar donde los argentinos han triunfado claramente ha sido en el verde.

La estúpida Guerra de Las Malvinas fue lo mejor que pudo inventar la dictadura terrorista argentina para intentar apaciguar los ánimos después de hundir al país en la miseria. Un país que quince años antes era la quinta potencia mundial, a la que emigraron millones de europeos, desde españoles, italianos y andaluces, hasta polacos, alemanes y galeses que aprendieron el español, pero al mismo tiempo dejaron allí su huella. Esa dictadura que mandó a sus soldados al Polo Sur con ropa de verano, sin apenas alimentos y con armamento anticuado, y para colmo muchos de ellos eran novatos.

Y no hablemos de la Dama de Hierro, esta guerra fue su salvación, después de arruinar y empezar a desmantelar el estado social británico, fue la bandera que tapó toda la porquería, aunque se manchara de varios centenares de muertos. Ganó su guerra y sus tentáculos llegaron hasta Tony Blair, su mejor creación, dicho por ella.

La copla funciona aún, Boris ha agitado la bandera, ha avivado el ellos contra nosotros y la gente lo ha asumido. A día de hoy, Maradona no es muy respetado por aquí, le reprochan dos cosas y en este orden: argentino y comunista. Nunca los veréis crítico con Paul Gascoigne, coetáneo de Maradona, es el doble rasero anglosajón, odio los toros, amo la caza del zorro.

Ojalá pronto la relación sea más cordial en general, y que las victorias deportivas no se vean como el resarcimiento o el recuerdo una guerra que solo sirvió para los propósitos de unos políticos que se hundían.

“ I hear the Pope claimed that the Vatican is worried by poor children. So Sell your golden ceiling, Mate, just do anything!D10S

El fútbol lo inventaron y lo expandieron los ingleses. Sin duda alguna, era el deporte de las clases populares hasta que se lo robaron, ahora lo manejan los de 1%. Maradona ha sido su mayor expresión, no sólo por su juego y su controvertida vida personal que ha sido publicada constantemente, sino porque devolvió la pelota a la gente del pueblo, hizo soñar al pobre sin futuro ni esperanza de progreso, a los países inestables con que se puede ser el número uno. Incluso le recordó al poder, que aunque tuviera mucho que callar y perdonar, no estaba a su disposición.

Maradona estuvo en Sevilla, entrenó alguna vez en la carretera de Utrera, para quienes me entiendan, hizo siete goles y nos deleitó estando al 10%. Mi única pena no fue verlo jugar el Gran Derbi.

Ahora sí. Descansa en paz. El Dios del fútbol que también era humano.

“Assholes are as ants and then they are everywhere worldwide”.D10S